Для себя же стараемся

Уважаемые сафоновцы!

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», который реализуется по всей стране, в том числе и у нас в Сафонове, дает возможность каждому из нас поучаствовать в благоустройстве малой родины. В 2019 году он стал

частью национального проекта «Жилье и городская среда».

Каждый, кто считает себя патриотом, может повлиять на изменение общественного пространства, выбрать наиболее приемлемый вариант благоустройства. Мы же хотим, чтобы наш город стал еще лучше, краше, чтобы в нем оставалась молодежь? Чтобы мы могли гордиться родным уголком России и чувствовать свою причастность к хорошим переменам? Тогда ничто не мешает принять участие в голосовании на единой федеральной онлайн-платформе по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в этом году, – https://67.gorodsreda.ru. Сафоновцы старше 14 лет могут выбрать один из двух вариантов обустройства парковой зоны по улице Мира, второй этап которого будет осуществлен в этом году – обустройство набережной и очистка водоема. А в следующем, 2024 году, нас ждет третий этап, в рамках которого в парке у озера будут установлены малые архитектурные формы, сделаны обзорная, детская и спортивная площадки. В результате этот городской уголок должен стать красивым местом для семейного отдыха, прогулок с друзьями.

Голосование продлится до 31 мая. Для тех граждан, которым затруднительно воспользоваться онлайн-сервисом самостоятельно, доступна помощь волонтеров.

Дорогие земляки! Давайте все вместе сделаем наш город комфортнее и удобнее! Именно мы решаем, где, что и как должно быть благо-

устроено. Время принять решение есть у каждого!

Нина СНЫТИНА, депутат районного Совета, директор Сафоновской районной централизованной клубной системы