Ваш голос будет учтен

До 31 мая продолжается голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Каждый из вас, уважаемые сафоновцы, может выбрать один из двух дизайн-проектов благоустройства парковой зоны по ул. Мира. Реализация третьего этапа проекта начнется в 2024 году. Там планируется устройство детской игровой, спортивной площадок, а вход в парк будет оформлен в виде ажурного портала. Именно на Южном будут проходить культурно-массовые мероприятия; просторная благоустроенная территория позволяет устраивать народные гуляния в любое время года.

Ваш голос будет учтен, если вы примете участие в онлайн-голосовании по ссылке https: 67.gorodsreda.ru через портал Госуслуг или с помощью волонтеров.

Парк в поселке Южном – замечательная зона отдыха для нас, наших детей и внуков. В наших силах сделать его еще лучше и привлекательнее!

Анна ЗАХАРОВА, председатель Сафоновского районного Совета депутатов