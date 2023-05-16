Служба по контракту: дело настоящих мужчин

О том, как стать защитником Отечества, поступив на военную службу по контракту, рассказал военный комиссар Смоленской области, полковник Алексей Чечиков.

1. Алексей Николаевич, расскажите об условиях для поступления на военную службу по контракту?

Прежде всего, желающим заключить контракт необходимо иметь категорию годности по здоровью: А — годен к военной службе; Б — годен к военной службе с незначительными ограничениями. Хочу особо подчеркнуть, что отдельно рассматриваем и кандидатов с категорией В.

Также гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен владеть государственным языком Российской Федерации, соответствовать медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к конкретной военно-учетной специальности, иметь образование не ниже основного общего (9 классов), быть не моложе 18 лет. Для рядового личного состава будущих военнослужащих по контракту установлена верхняя возрастная планка до 60 лет (до 65 лет на отдельные должности).

2. Какие документы требуется предоставить?

Гражданину понадобятся копии паспорта, военного билета, ИНН, СНИЛС. А заявление, анкета и автобиография заполняются непосредственно в день обращения в пункте отбора.

3. Какой порядок поступления на службу?

Вся процедура занимает не более 2 дней. Кандидат обращается в пункт отбора – это может быть военный комиссариат по месту прописки или в МФЦ. Далее он проходит профессиональное психологическое тестирование у психолога и военно-врачебную комиссию. После этого его отправляют в воинскую часть.

Места для временного размещения кандидатов (до убытия в часть) организованы на пункте отбора в Смоленске (ул. Маршала Жукова, 12/2). Обращаю внимание, что для них предусмотрено 3-разовое горячее питание, созданы комфортные условия для пребывания.

4. Каково денежное довольствие контрактников?

Поступающие на военную службу и заключающие контракт от 1 года получают единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. В дополнение к этому предусмотрена единовременная выплата Губернатора в размере 150 тысяч рублей при заключении контракта в именном формировании, сформированном в Смоленской области.

При участии в действиях в зоне специальной военной операции минимальное денежное довольствие составляет от 204 тысяч рублей.

5. Каким может быть срок службы по контракту?

Контракт заключается на 1, 2, 3 или 5 лет.

6. Какие социальные меры поддержки и льготы предусмотрены для контрактников?

Буквально в прошлом месяце врио Губернатора Василий Анохин внес изменения в Указ, благодаря которым 15 мер социальной поддержки теперь распространяют свое действие и на семьи контрактников, участвующих в СВО.

В числе мер социальной поддержки — обеспечение бесплатными горячими завтраками детей контрактников, учащихся в 5-11-х классах. Кроме этого, детям, достигших возраста полутора лет, во внеочередном порядке предоставляется право на зачисления в областные государственные и муниципальные дошкольные образовательные организации, расположенные на территории Смоленской области. Также родители (законные представители) освобождаются от платы за присмотр и уход за детьми в детских садах.

С полным перечнем мер социальной поддержки можно ознакомиться в Указе

7. Алексей Николаевич, как Вы оцениваете сегодняшний социальный статус военнослужащего-контрактника и отношение к нему в обществе?

Защитники Отечества в России всегда были уважаемыми людьми, а сейчас, в период проведения специальной военной операции, престиж военной службы вырос многократно! Поэтому, уважаемые земляки, приходите и оформляйтесь на военную службу по контракту. Это дело настоящих мужчин. Победа будет за нами!

Стоит отметить, что жители Смоленской области могут задать все интересующие вопросы о военной службе по контракту, набрав единый бесплатный федеральный номер 117.