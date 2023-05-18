Среди смолян все большую популярность набирает военная служба по контракту

Молодые люди, отслужившие «срочную» и имеющие военно-учетные специальности, снова надевают военную форму, но теперь уже добровольно и на профессиональной основе. О том, насколько оправдан такой шаг наш, разговор с председателем областного Совета ветеранов, генерал-майором Вооруженных сил России, почетным гражданином города Смоленска Виталием Вовченко.

— Виталий Владимирович, как вы оцениваете необходимость контрактной службы в армии?

— Положительно, поскольку сегодняшние вооруженные силы стремительно развиваются. В войсках появляется новейшая техника, личный состав подразделений осваивает такие технологии, которые еще с десяток лет назад казались фантастикой. Конечно, это требует высокопрофессиональных людей, желательно с высшим или средним специальным техническим образованием. Посмотрите, как развивается беспилотная авиация! Она существовала еще в период моей службы, но тогда ей особого значения не придавали, и напрасно, как оказалось. А теперь по этой специальности остро нужны профессионалы, которых надо готовить. И современные бронетанковые войска, расчеты систем залпового огня, да и многие другие направления, требуют профессионалов. Те ребята, которые приходят служить по призыву всего-то на год, с такой техникой не справятся, времени не хватит их обучить. Так что переход армии на контрактную службу – необходимость, продиктованная временем. Наши «заклятые друзья» в государствах Евросоюза это давно поняли и перевели свои армии на «контракт».

— В чем преимущества контрактной воинской службы перед работой по гражданским специальностям?

— В стабильности. Любому гражданину, заключившему контракт с Минобороны, обеспечена хорошая зарплата, которую он обязательно получит без задержек, полный социальный пакет и целый ряд других льгот. Также государственной поддержкой будет пользоваться его семья.

-Сегодня многие не решаются идти служить по контракту из-за СВО. Насколько обоснованны их опасения?

— Воинская служба, как в мирное, так и в военное время предполагает определенную степень риска, иначе она так бы высоко не оплачивалась. Тем не менее, слухи о таких опасениях я считаю несколько преувеличенными. Мне и сейчас приходится бывать в воинских подразделениях, встречаться и беседовать с их командирами. Так вот они говорят, что у них даже есть очередь на отправку их военнослужащих в зону СВО. Да, сегодня обстановка очень непростая, но настанет время, когда специальная военная операция закончится, снова начнется нормальная мирная жизнь. И служба в армии по контракту, как для мужчин, так и для женщин, все равно будет оставаться одной из самых перспективных и высокооплачиваемых профессий. И те, кто делает этот выбор сейчас, должны об этом помнить.

Андрей Завьялов

Фото: Минобороны РФ