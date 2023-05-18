Тематический прием граждан

Сафоновская межрайонная прокуратура сообщает, что 23 мая 2023 года в 14 час. 00 мин. в здании межрайонной прокуратуры, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Советская, д. 23, состоится тематический прием граждан – участников специальной военной операции и членов их семей по вопросам соблюдения и восстановления нарушенных прав граждан указанной категории.

При обращении в межрайонную прокуратуру необходимо иметь паспорт или иной документ удостоверяющий личность. Телефоны для справок: 8(48142) 4-29-02, 8(48142) 2-19-33.