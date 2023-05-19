Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики повышения артериального давления

Его отмечают в рамках Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией 17 мая.



Артериальная гипертензия – одна из ведущих причин инвалидности и смертности в мире. Она значительно повышает риск заболеваний сердца, головного мозга, почек. Год за годом заболевание стремительно «молодеет». Самочувствие человека может долго оставаться хорошим – в этом коварство болезни. А когда симптомы возникают, время для профилактики часто уже упущено.

Можно по-разному относиться к самому определению артериальной гипертензии: болезнь это или фактор риска других, более угрожающих состояний – инфаркта миокарда, инсульта. Важно одно, что повышенное давление требует контроля со стороны пациента: прохождения мероприятий профилактического медицинского осмотра или диспансеризации ежегодно, а так же диспансерного наблюдения у врача для возможности коррекции назначений при необходимости. Самостоятельный контроль включает: регулярное измерение артериального давления (2-3 раза в день), ведение дневника записи измерений, соблюдение назначений лекарственной терапии и рекомендаций по образу жизни (питание с ограничением соли, водный режим, физическая активность, в том числе, ежедневная зарядка в виде комплекса ЛФК).

Факторами риска появления гипертонии обычно называют:

— наследственность;

— лишний вес;

— курение;

— злоупотребление алкоголем;

— сахарный диабет.

В последние годы к таким факторам добавились:

— хронический стресс;

— для женщин – прием гормональных контрацептивов и ранняя менопауза.

Рост случаев гипертонии среди молодежи можно частично объяснить тем, что люди стали чаще нервничать в силу нового темпа жизни и всеобщего стремления больше зарабатывать, перенесенного ковида и нестабильной жизни. Известно, что в стрессовой ситуации давление может повышаться и потом приходить в норму. Но, если стресс хронический, происходит перестройка системы и развивается гипертония.

Еще одна причина распространения заболевания среди молодых – изменение питания – употребление сладких напитков и продуктов, жареного, копченого, соленого.

Артериальное давление держим под контролем!

Норма: не выше 140/90 и не ниже 90/60. Пульс 70-80.

Индекс массы тела 25-26.

Соль снижаем до минимума: менее 5 г в сутки с учётом готовых продуктов.

Нельзя отменять или прерывать назначенное врачом лечение.

При назначении препаратов для снижения артериального давления их принимают постоянно, независимо от показателей давления. Даже если показатели в норме, препараты продолжают принимать, чтобы сосуды постоянно были в нормальном тонусе, и не было риска развития гипертонической криза! При кризе, то есть резком подъёме артериального давления выше нормальных значений, принимают препараты экстренной помощи, не прекращая приём основных лекарств, назначенных по поводу артериальной гипертензии.