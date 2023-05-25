Уступи дорогу поездам

Железная дорога – это зона повышенной опасности. Движение по ней не прекращается в любое время суток и при любых погодных условиях.

Но нередко железная дорога становится и «пешеходной» для жителей небольших населенных пунктов, особенно при неблагоприятной погоде. Мало кто знает, что поезд, следующий со скоростью 90 км/час за одну секунду преодолевает 25 метров, а пешеходу для прохода через железнодорожный путь требуется не менее пяти-шести секунд.

Движущийся поезд остановить непросто. Тормозной путь грузового поезда в зависимости от веса, профиля пути в среднем составляет около тысячи метров, а иногда и более. Тем более что железнодорожный подвижной состав в силу специфики своего устройства не имеет возможности свернуть с пути в отличие от других видов транспорта.

Хождение по путям станций и перегонов (переход в не установленном месте) всегда связано с риском и опасностью для жизни. Тем не менее, есть люди, которые пренебрегают мерами личной безопасности, грубо нарушают правила и подвергают свою жизнь опасности, а иногда гибнут по своей вине.

Железнодорожники принимают все меры для того, чтобы полностью устранить или свести к минимуму количество несчастных случаев. Несмотря на принимаемые меры, количество пострадавших на железной дороге не уменьшается, а растет.

Основными причинами детского травматизма явились нарушения пострадавшими Правил безопасности граждан на железнодорожном транспорте.

Можно было бы привести множество примеров несчастных случаев, в которых виновными являются беспечные граждане, перебегающие железнодорожные пути в непосредственной близости перед идущим поездом или пользующиеся рельсовой колеей, как пешеходной дорогой, не замечая приближающейся поезд и не слыша звукового сигнала, предупреждающего о надвигающейся с большой скоростью опасности. Горе для семьи, когда под колесами поезда погибает или становится инвалидом близкий человек. Но мало кто задумывается над тем, что испытывает машинист поезда, когда видит, как стремительно уменьшается расстояние между поездом и человеком, а беду отвести невозможно. Скрежет тормозов локомотива при экстренном торможении, удар человеческого тела по локомотиву, и обрывается или калечится чья-то жизнь. Поезд стал. Локомотивная бригада извлекает из-под вагонов безжизненное, порой искалеченное, тело. И после этого поднимается в кабину локомотива и продолжает вести дальше состав с доверенными пассажирами и грузами. Напряженно смотрят машинист и его помощник на бегущие навстречу рельсы, на сигналы светофора, готовые в любую минуту применить экстренное торможение в том случае, если на пути появится беспечный человек. Только бы услышал тот человек тревожный сигнал локомотива, только бы успел вовремя сойти с пути.

Железная дорога не опасна для тех, кто соблюдает правила, кто внимателен и осторожен, дисциплинирован в опасной зоне. А правила железнодорожного транспорта просты, надо просто их выполнять.

Начальник станции Сафоново,

Забалуева Ольга Александровна