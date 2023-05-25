﻿Смоленская АЭС направила более 12 млн рублей на замену окон в школах Десногорска





В рамках программы «Школьные окна», которая стартовала в городе атомщиков в 2021 году и рассчитана на пятилетий период, заменены более 350 оконных блоков во всех четырех общеобразовательных школах города. Работы по установке новых стеклопакетов выполнены при поддержке некоммерческого Фонда поддержки социального и экономического развития Десногорска, образованного в 2020 году.

В преддверии «последнего звонка» глава города Александр Новиков и заместитель директора Смоленской АЭС Анатолий Терлецкий оценили качество новых окон в школах №1 и 3. Это современные стеклопакеты из ПВХ-профиля, оборудованные специальными затворными устройствами, которые открываются ключом, что важно для безопасности детей, но самое главное — в учебных кабинетах обеспечивается необходимый температурный режим.

«Наши дети должны учиться в хороших образовательных учреждениях. Школа №1 — одна из первых в городе, поэтому замена окон требовалась в ней давно. Сейчас у нас новые окна во всех классах. Дети, педагоги и родители очень благодарны, что нам помогает город и, конечно же, с нами рядом всегда надежное плечо Смоленской АЭС», — отметила заместитель директора школы №1 Ольга Кузьмичева.

Как отметила директор некоммерческого Фонда поддержки социального и экономического развития Десногорска Ирина Комова, в настоящее время завершен один из самых важных этапов программы — заменены оконные блоки во всех учебных классах, то есть там, где дети и педагоги находятся большую часть времени.

В перспективе, в течение двух лет, планируется замена всех оставшихся окон в коридорах, спортзалах, столовых, служебных, санитарных и других помещениях. Все работы по демонтажу и монтажу оконных систем производятся во внеучебное время и нисколько не мешают учебному процессу.

Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС