﻿Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики заболеваний эндокринной системы





в рамках Всемирного дня щитовидной железы, который отмечают 25 мая

В последние годы наблюдается значимый рост болезней эндокринной системы. Снижение функции щитовидной железы развивается у 2% людей и 8% лиц старше 60 лет, узловые образования выявляются современными методами практически у 30% взрослых людей, зоб — увеличение размера щитовидной железы в регионах йодного дефицита, к которым, к сожалению, относится в той или иной мере почти вся Россия, встречается у 10 — 30% населения.

На сегодняшний день подавляющее большинство заболеваний излечимо, а в части случаев — предотвратимо!

Последнее касается заболеваний, связанных с дефицитом йода в питании. Йодный дефицит, вопреки популярным представлениям, приводит не только к увеличению размера щитовидной железы, но, воздействуя, например, на организм беременной женщины, может привести к необратимым изменениям со стороны нервной системы плода, крайним проявлением которых является кретинизм, сопровождающийся тяжелой умственной отсталостью. Благодаря программам всеобщего йодирования пищевой соли, йодный дефицит ликвидирован во многих странах, но сохраняется в Российской Федерации.

— Щитовидная железа считается одним из самых больших органов эндокринной системы. Она- дирижёр всего гормонального оркестра, регулятор обменных и иммунных процессов, ответственный контролёр потребления кислорода клетками. Гормоны щитовидной железы оказывают влияние на все стороны жизни человека, в том числе, на его настроение и внешний вид, — прокомментировала главный внештатный профилактолог Смоленской области, заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Лебедева.

— Пониженная выработка гормонов щитовидной железы проявляется в увеличении веса и повышении содержания холестерина, слабости, сонливости, повышенной утомляемости, отеках лица и конечностей, депрессивных состояниях, нарушении сна, менструального цикла, снижении потенции у мужчин. Сухость кожи, ломкость ногтей и волос, запоры, слабая пульсация, замедление пульса, ухудшение памяти и внимания могут быть признаками нарушений функционирования щитовидной железы.

При повышенной выработке гормонов щитовидной железывозникают жалобы на общую слабость, недомогание, бессонницу и раздражительность. Отмечаются повышение артериального давления, дрожь в конечностях или всем теле, снижение веса даже при условии полноценного питания, нарушение менструального цикла (женщины) и снижение потенции (мужчины). Кроме того, наблюдаются повышенная потливость, непереносимость жары, жидкий стул, нарушения в работе сердца, тахикардия. Нарушения сна, тревожность и состояния схожие с паническими атаками так же могут быть проявлениями проблемы. Возможны нарушения зрения, проявляющиеся в неприятных ощущениях в глазах, двоении, выпячивании глазных яблок.

При появлении подобных симптомов требуется безотлагательная консультация участкового врача или эндокринолога.

— Щитовидная железа – орган, который отвечает за выработку гормонов: тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Тиреоидные гормоны влияют на обмен веществ, работу сердечно-сосудистой системы, умственное и физическое развитие, состояние костной ткани.По данным аналитического отчета МНИОИ им. А.П. Герцена (филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России) за 2020 год рак щитовидной железы наиболее часто встречается у женщин в возрасте до 30 лет– 8,3%. На ранних стадиях он обычно никак не проявляет себя. Но по мере роста опухоли могут появляться следующие симптомы: образование узла в области щитовидной железы, осиплость голоса, затруднения при глотании, боль в шее и горле, увеличение лимфатических узлов шеи, сухой кашель, чувство першения». Поэтому в профилактических целях рекомендуется делать УЗИ щитовидной железы минимум раз в пять лет, а в возрасте после 50 лет – каждые 2-3 года, — обратила внимание главный внештатный профилактолог региона.