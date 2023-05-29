﻿Смоленская АЭС: более чем на 20% выросло число жителей Смоленской области, поддерживающих активное развитие атомной энергетики





За активное развитие атомной энергетики высказались 67% жителей Смоленской области – на 21,5% больше, чем в 2022 году. В городе-спутнике Смоленской АЭС Десногорске этот показатель составил 82,5%. Такие данные получили эксперты Аналитического агентства «Имидж-фактор» в завершение масштабного социологического исследования в регионе.

Выводы сделаны на основании интервью 1000 респондентов в возрасте 18 – 60 лет. На 10 процентов – с 80,3 до 90,8 – выросло число смолян, одобряющих использование мирного атома как одного из способов обеспечения страны электроэнергией. Такого же мнения придерживаются 95,7% десногорцев.

Положительный тренд демонстрируют общественные настроения в отношении к Смоленской станции. Доля позитивных оценок ее деятельности в регионе – 85,5% (+9,2 по сравнению с прошлым годом), в городе-спутнике – 96,1%, при этом более 80% уверены, что АЭС способствует профессиональному и личностному росту сотрудников, заинтересована в реализации потенциала молодых специалистов, использует эффективные подходы к работе.

Как отметил глава Десногорска Александр Новиков, результаты соцопроса понятны и объяснимы. Смоленская АЭС несет свет и тепло в дома и офисы, чистую энергию, необходимую промышленности, малому и среднему бизнесу, сельскому хозяйству, ведет грамотную экологическую политику, является надежным работодателем, существенно влияет на пополнение доходной части бюджета, финансирует многие инфраструктурные проекты.

«Атомная станция – яркий пример социальной ответственности, – утверждает Александр Новиков. – Во многом благодаря ей в Десногорске происходят позитивные изменения, поддержку находят образование, культура и спорт, появляются новые общественные пространства, улучшается качество жизни. Еще надо понимать, что в нашем городе девять компаний контура Росатома, где работает свыше шести тысяч человек, а это почти четверть населения, которая не понаслышке знает об отраслевых ценностях, приоритетах, преимуществах и транслирует их в своих семьях, друзьям и знакомым».

В настоящее время идет активная подготовка к строительству на Смоленщине новых энергоблоков. Уже в следующем десятилетии их включат в Единую энергосистему страны. В Десногорске за расширение атомной генерации высказались 96,6%, в области – 72,5% (на 16,6% выше аналогичного показателя 2022 года). Большинство опрошенных признают, что за атомными источниками энергии будущее и ассоциируют атомную энергетику России с безопасностью, эффективной заменой нефти и газа, передовыми технологиями, помощью в развитии региона и поддержкой местных инициатив.

Диагностику социальных настроений в регионах своего присутствия «Росэнергоатом» провел уже девятый раз, это хороший инструмент для оценки степени доверия людей к атомной энергетике. Отношение жителей к ее деятельности и перспективам развития социологи изучают ежегодно.

«Из года в год все большую поддержку находит деятельность атомной станции, которая открыта для общественности. Только в 2022 году с экскурсиями на объектах Смоленской АЭС побывали порядка двух тысяч человек, они смогли убедиться в безопасности производства, получить комментарии специалистов, своими глазами увидеть, как наука служит человеку, – отмечает заместитель директора САЭС Анатолий Терлецкий, председатель Десногорского городского совета. – Мы постоянно ведем диалог с населением, он важен для дальнейшего развития отрасли. Люди должны из первых уст узнавать актуальную информацию и о том, как производится экологически чистая электроэнергия, и о том, что мы работаем на благо страны, заботимся о территории своего присутствия».

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС