Волонтеры напомнили продавцам о запрете на продажу вейпов и сигарет подросткам

30 мая в преддверии Всемирного дня без табака представители Общественного Совета по проблеме подросткового курения, а также Регионального ресурсного центра по поддержке добровольчества Смоленской области, Волонтеров-медиков и регионального отделения «Молодой гвардии» посетили торговые точки и напомнили продавцам о запрете на продажу вейпов и сигарет подросткам.

Мероприятие состоялось в рамках социальной кампании по борьбе с продажей табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним «Спасибо за отказ!». Кампания проводится Общественным Советом по проблеме подросткового курения совместно с Администрацией Смоленской области.

Инициатива включает распространение информационных материалов для продавцов и покупателей в местах продажи сигарет и вейпов, размещение наружной социальной рекламы, информации в соцсетях и в СМИ, а также усиление общественного контроля.

В ходе рейда по торговым точкам волонтеры призвали продавцов соблюдать запрет на продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним, а также передали материалы кампании – стикеры, памятки и плакаты.

«Электронные сигареты и табачная продукция не должны попадать в руки подростков. Сегодня очень важно обеспечить соблюдение федерального закона, который запрещает продажу этой продукции несовершеннолетним. И справиться с этой задачей мы можем только вместе, объединив усилия граждан, добровольческих и общественных организаций, а также государственных органов», – пояснили в Главном управлении по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию.

Принять участие в кампании может каждый. Достаточно зайти на сайт спасибозаотказ.рф, где можно бесплатно заказать материалы для своего предприятия торговли, скачать плакаты социальной рекламы и поделиться ими в своих аккаунтах в социальных сетях, а также сообщить о фактах продажи сигарет или вейпов несовершеннолетним.