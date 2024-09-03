Прививочная кампания началась

Министерство здравоохранения Смоленской области информирует о начале первого этапа прививочной кампании против гриппа среди населения Смоленской области. Во все областные государственные учреждения здравоохранения области и города Смоленска поступило более 118 тысяч доз отечественной вакцины для иммунизации взрослого населения и детского населения с 6-месячного возраста, а также беременных женщин («СОВИГРИПП», «Флю-М», «Ультрикс Квадри»).

Ежегодная массовая иммунизация против гриппа в Смоленской области проводится с целью уменьшения осложнений, госпитализации, эпидемического распространения гриппа и летальных исходов!

Министерство здравоохранения Смоленской области приглашает пройти бесплатную вакцинацию против гриппа в поликлиниках по месту жительства, женских консультациях, а также детских дошкольных учреждениях (детские сады, и школы).

Сделайте прививку – защитите себя и своих родных!