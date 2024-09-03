﻿Василий Анохин посетил форум «Малые города» под председательством Михаила Мишустина





На форуме представители власти обсудили планы по развитию населенных пунктов.

«Создание равных условий для всех россиян, независимо от места их проживания — это одна из ключевых целей развития нашего государства, которую определил президент Владимир Владимирович Путин», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин, принявший участие в форуме.



Глава региона также добавил, что за 5 лет на благоустройство территорий региона направлено 1,7 млрд руб. Это позволило сделать красивее, комфортнее и уютнее 753 территории в 31 муниципальном образовании.



«Мы понимаем, как важно создавать комфортные условия для жизни, особенно для молодёжи, молодых семей с детьми. Они — будущее нашего региона, и наша задача — сделать всё, чтобы именно здесь у них была возможность реализовать свои способности, добиться успеха.



Совершенствуя городскую инфраструктуру — парки, скверы, набережные — мы не просто украшаем населённые пункты, но и даем импульс развитию экономики. Ведь вместе с благоустройством растет сфера услуг, открываются магазины и кафе, а, значит, появляются новые рабочие места.



Эта работа требует огромных усилий не только власти. Мы рады тому, как активное участие смолян помогает преобразить наши города и поселения. Мы опираемся на мнения и запросы граждан, поэтому все реализованные проекты — это наше общее достижение», — подчеркнул Анохин.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Развитие малых городов в настоящее время является комплексной и очень непростой задачей. Для успешного развития малые города должны предлагать жителям стабильные рабочие места в достаточном количестве и с достойной оплатой за труд, развитую социальную инфраструктуру в сфере образования, здравоохранения, новое комфортное и доступное жильё. Малый город не может существовать в вакууме, частью местной экономики является и пприлегающая сельская территория, где должна производиться качественная сельскохозяйственная продукция для обеспечения как местных потребностей, так и с возможностью её продажи на рынке других муниципалитетов и регионов. И, конечно, развитие малых городов предполагает, что многие молодые люди должны делать выборв в пользу проживания в малых городах с учётом благоприятной экологической ситуации, комфортной среды проживания, удобством (близостью) расположения необходимой инфраструктуры. При условия успешного решения этих задач малые города Смоленской области выйдут на траекторию устойчивого развития.

Для быстрого улучшения ситуации государство должно срочно осуществить мероприятия (которые уже частично осуществляются) по поддержке малого бизнеса в малых городах (который быстро создаст рабочие места), по увеличению целевого набора молодых специалистах на местные предприятия (что будет сдерживать отток молодёжи. Реализация этих мероприятий, а также значительное финансирование в области благоустройства, а также по ремонту дорог (что может служить в качестве мультипликатора для развития локальной экономики), зримое увеличение объёма посевных площадей вокруг малых городов даёт надежду, что малые города Смоленской области избежат участи деградации, зарастания борщевником и полного оттока молодёжи с данных территорий. Хотя демографическая ситуация остаётся достаточно сложной, думаю, что малые города Смоленщины со временем выйдут на стабильную траекторию успешного роста. К каждому городу нужен свой подход — где-то можно сделать ставку на развитие туризма, где-то — на строительство новой очереди основного градообразующего предприятия. Но развитие небольших муниципалитетов должно получить новую жизнь. Нужно обратиться к советскому опыту строительства новых предприятий в смоленских городах, изучить опыт развития производства в малых городах Беларуси. Малые города могли бы активнее развивать партнёрские связи с малыми городами в других регионах России и дружественных странах, обмениваться успешными практиками развития. В конечном итоге малые города Смоленщины имеют все шансы для успеха (особенно с учётом выгодного географического положения Смоленщины), но нужно активнее поддерживать возможные инвестпроекты и гражданские инициативы на местах, а также навсегда отказаться от губительной политики «оптимизации» социальной инфраструктуры в малых городах, направленной на свёртывание инфраструктуры в области медицины, образования, управления, финансов, логистики.

Силина Карина Владимировна

Студентка Финансового университета, общественный деятель, волонтёр.

Сейчас очень многие в интернете обсуждают факт, что Смоленск претендует на титул культурной столицы 2026 года. В самом губернском центре множество захватывающих мест, это и великолепная и исторически значимая Смоленская крепость; и архитектурный символ города Успенский собор. Множество храмов и музеев можно увидеть на тенистых улицах областного города, имеющего более чем тысячелетнюю историю.

Смоленск — это парадные ворота в государство, это ключ-город столько раз встречавшего врага на своем пути, с железнодорожного вокзала города начинается знакомство с центром области. Но не только в областном центре есть достопримечательности и интересные места, которые стоит увидеть и непременно посетить!

В Смоленской области есть районные центры, которые заслуживают внимание как туристов, так и региональных властей. Программа комфортные условия для жизни, призвана совершенствовать инфраструктуру, облагородить парки и скверы населенных центров области. Данная инициатива призванная не только улучшить экономику региона, но и привлечь молодежь с детьми для увеличения демографической ситуации края. Ведь в каждом районном центре есть что посмотреть, а создание доступной и комфортной среды позволит раскрыть потенциал региона как туристического места, облагородить его, сделать привлекательным и комфортным для местных жителей.