﻿В Париже прошли самые скандальные Олимпийские игры в истории





Последний раз Олимпийские Игры без российской команды проходили в 1984 году в Лос-Анджелесе в условиях «Холодной войны».

Стало очевидно, что современные олимпийские игры не имеют ничего общего с играми прошлого и мировой спорт находится в очевидном кризисе. К тому же активно развиваются альтернативные олимпийским игры, в том числе в рамках БРИКС.



Понажев Юрий Олегович

Юрист

Современное состояние олимпийского движения совершенно не соответствует идеалам, которые закладывали его основатели. Барон Пьер де Кубертен, возрождая древнегреческую концепцию Олимпийских игр в конце XIX века, хотел преодолеть национальный эгоизм и внести вклад в борьбу за мир и международное взаимопонимание. Согласно принятой Международным олимпийским комитетом в Париже в 1894 году Олимпийской хартии, Олимпийские игры «…объединяют спортсменов всех стран в честных и равноправных соревнованиях. По отношению к странам и отдельным лицам не допускается никакой дискриминации по расовым, религиозным или политическим мотивам…Занятия спортом — одно из прав человека. Каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации, в духе олимпизма, что подразумевает взаимопонимание в духе дружбы, солидарности, честной игры… Понимая, что спорт функционирует в рамках общества, спортивные организации внутри олимпийского движения должны соблюдать политический нейтралитет». Данные принципы должны сохранить свою актуальность. От них не только не следует отходить, наоборот, нужно чтобы им был возвращён первоначальный смысл.

В настоящее время, конечно, олимпийские принципы грубо попраны Международным олимпийским комитетом. Такая тенденция получила своё начало ещё в период борьбы с допингом. Конечно, случаи допинга со стороны российских спортсменов имели место, однако была создана явно дискриминационная система, направленная на усиленные проверки, отстранение от соревнований по надуманным предлогам именно российских спортсменов, а также по дискриминации российских спортивных федераций. Хоккеисты из НХЛ, пойманные на допинге, могли пропустить всего несколько матчей и возвращаться к соревнованиям. Россиян могли отстранять от соревнований произвольно на длительный срок лишь ввиду их принадлежности к определённой спортивной федерации (например, российской федерации лёгкой атлетики). Несмотря на это, американцы наделили себя правом преследовать зарубежных спортсменов на международных сорвенованиях, присвоив себе полномочия международных судебных органов (например, лишь ввиду участия американских организаций в финансировании таких мероприятий). После начала специальной военной операции отстранение россиян от соревнований приобрело произвольный характер. На Олимпиаду не пускали россиян, допускавших патриотические высказывания, принадлежавших к обществам ЦСКА и Динамо, участвовавших в командных видах спорта, сдававших мало тестов на допинг (будучи отстранёнными от международных соревнований на пару лет). Конечно, иначе как произволом в отношении отечественных спортсменов такой олимпизм не назовёшь. Допустили лишь горстку спортсменов, да ещё в нейтральном статусе и с огромным числом ограничений, вплоть до запрета на дачу интервью журналистам. Олимпиада стала парадом русофобии и олимпийской сегрегации. Интересно, как оценила бы западная пресса недопуск на Олимпийские игры американцев, начавших операцию в Ираке, французов, свергших правительство Каддафи, или немцев, бомбивших Белград в 1999 году. Таких мыслей в Международном олимпийском комитете тогда почему-то не возникало. С точки зрения организации Олимпиада стала полным провалом — заплывы в грязной Сене, насыщенной кишечной палачкой, сегрегационный допуск в центр Парижа по QR-кодам, в которых произвольно отказывали, церемония открытия, носившая оскорбительный характер по отношению к христианам. Были, конечно, и интересные находки, и яркие соревнования, и новые рекорды, но общий осадок остался негативным.

Вопрос о том, стоит ли российским спортсменам участовать в таких Олимпийских играх, является спорным. Я очень рад за Мирру Андрееву и Диану Шнайдер, получивших олимпийское серебро в теннисном турнире, и за тех спортсменов, кто получил возможность всё же поучаствовать в этих важнейших международных соревнованиях. Но критерии допуска и участия россиян в Олимпиаде не выдерживают никакой критики.

Россия правильно организует новые форматы — Игры дружбы, Игры БРИКС. Они дадут возможности российским спортсменам проявить себя на международном уровне. Тем не менее, нужно добиваться возврата к приницпам олимпизма и проведения Олимпиад надлежащим образом, на приниципах, сформулированных бароном де Кубертеном, без всякой дискриминации для россиян. Для этого страны «мирового большинства» должны активно продвигать повестку очищения Олимпийских игр. Нужно добиваться более сбалансированного представительства развитых и развивающихся стран в международных олимпийских структурах. Этот процесс мелкими шажками уже шёл в МВФ с учётом трансформации мировой экономики, Структуры МОК должны быть реформированы таким образом, что правительства «золотого миллиарда» должны утратить там большинство, система представительства должна стать более справедливой, с большей квотой для развивающихся стран. Такая реформа приведёт к трансформации МОК и к возвращению принципов подлинного олимпизма, основанного на честной игре, отказу от политизации игр и недопущению дискриминации спортсменов по признаку их государственной принадлежности.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

Олимпийские игры, это одно из самых прекрасных явлений за всю историю человечества. Каждая олимпиада, проводимая каждые четыре года, становится настоящим событием в мировой истории и привлекает к себе внимание миллиардов жителей планеты. Местность Олимпия, где в древности проходить игры, объявлялась священной, на территорию которой был запрещен вход любому вооруженному человеку. Нарушителя ждала смерть. На время проведения соревнований прекращались все войны. Периодичность празднества устанавливалась в 1417 дней. Данная периодичность сохраняется и сейчас. Периодичность проведения раз в 4 года. Олимпийские игры античности были запрещены в 394 г. до н.э. римским императором Феодосием I в связи с насильственным насаждением христианства. Они рассматривались в тот период как языческие обряды, прямо противоречащие распространению новой религии.

Идеи возрождения Олимпийских игр прослеживаются в трудах мыслителей Нового времени Жан-Жака Руссо (1712-1778 гг.), Иоганна Фридриха Шиллера (1759-1805 гг.). Практические попытки проведения состязаний, сходные с античными, были сделаны в 1516 году в Бадане, в 1604 году в Бартоне-на-Хюсе, в 1859 году в Афинах. Проводимые мероприятия не получили характер традиционных в связи с тем, что они носили узконациональный масштаб.

Истоки олимпийского движения прослеживаются в 90-х годах XIX века. Идеологом этого явления мирового масштаба принято считать Пьера де Фреди барона де Кубертена (1863-1937 гг.). По инициативе этого виднейшего общественного деятеля в среде спортивных кругов было принято решение о созыве Международного спортивного конгресса, который происходил в Париже 23 июня 1894 года. Эта дата отмечается во многих странах как Олимпийский день. Итогами деятельности конгресса стало создание Международного Олимпийского комитета и возобновление Олимпийских игр, которые были проведены в 1896 году на родине древнегреческих олимпиад – в Афинах.

Основополагающим документом, принятым Международным олимпийским комитетом, стала Олимпийская хартия как свод норм, правил и разъяснений к ним. Принятие данного документа регламентировало принципы управления олимпийским движением. О целях олимпийского движения в Олимпийской хартии сказано: «Содействие развитию физических и моральных качеств, которые являются основой спорта; воспитание молодежи с помощью спорта в духе взаимопонимания и дружбы, способствующих созданию лучшего и более спокойного мира; всемирное распространение олимпийских принципов для проявления доброй воли между народами».

Идеи мира, дружбы и взаимопонимания между народами планеты, провозглашенные Кубертеном, имели непреходящее значение для всего человечества. «Главная цель олимпийского движения, – писал Кубертен, – посредством выступлений выдающихся атлетов привлечь внимание общественного мнения, народов и правительств к необходимости создания всех возможностей для вовлечения в спорт как можно большего числа людей». Возрождая Олимпийские игры, Кубертен преследовал цели одновременно и практические, и благородные. Он верил в то, что напряженность и враждебность, нарастающие между государствами планеты, могут быть сведены к минимуму дружественной атмосферой спорта.

Сейчас же Олимпийские игры используются не столько ради идеалов мира и взаимопонимания, сколько для удовлетворения национальных претензий, личных амбиций, коммерческих интересов. Мир далеко не однороден. Он состоит из противостоящих друг другу государств, идеологических институтов, финансовых и промышленных корпораций, которые преследуют свои цели и интересы. Далеко не все эти организации придерживаются олимпийских идеалов. Олимпийское движение являлось сдерживающим фактором конфликтов между народами. Точно происходит сейчас в Париже, противоречит всем идеалам олимпийского движения, и на вопрос что необходимо предпринять для реорганизации Международного олимпийского комитета и возвращения российских спортсменов на игры? Можно или создать собственную лигу спортивных достижений или надо кардинально пересматривать идеалы олимпийского движения. Пусть лучше будет плохой мир, чем хорошая война, тогда больше шансов на приближение хорошего мира.

Силина Карина Владимировна

Студентка Финансового университета, общественный деятель, волонтёр.

Россия являлась и остаётся одной из ведущих спортивных держав мира, о чем убедительно было доказано результатами выступления сборных команд страны на всех олимпийских играх, даже после распада СССР. В то же время в современном олимпийском движении имеются свои проблемы, которые требуют настоятельного решения.

Под олимпийским движением понималась совместную деятельность людей, осуществляемую во благо укрепления мира и дружбы между народами в духе взаимопонимания, уважения и доверия, призванную активно содействовать гуманистическому воспитанию народов на основе идеалов спорта. Данные идеалы были разработаны основателем современных Олимпийских игр французским педагогом и общественным деятелем Пьером де Кубертеном и изложены им в различных письменных документах, в том числе и в так называемой «Оде спорту».

Пьер де Кубертен, возглавивший МОК, и его единомышленники понимали, что спорт, наряду с возвышенными идеалами, может служить коммерческим, низменным страстям. Но в то же время они видели в спорте лучшее средство для пропаганды и утверждения таких общечеловеческих ценностей, как мир, здоровый образ жизни, укрепление семьи, преодоление сословности, расовых различий. Принятая МОК Хартия запрещала участие в играх профессионалов и денежные призы в соревнованиях и положила начало непрерывной полемике о сущности и статусе любительства и профессионализма в спорте.

Современный профессиональный спорт имеет общественную ценность, занимает немалое место в системе общественных интересов. Современное олимпийское движение переживает кризис. Этот кризис является отражением тех событий, которые происходят в мире. Но это не означает, что олимпийское движение постепенно утрачивает свои позиции, стоит больше внимание уделять развитию физкультуры и спорту, делая упор на здоровый образ жизни, не допуская коммерциализацию и допинг в современном олимпийском движении.