﻿В Смоленской области 26 населенных пунктов получат статус опорных при реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни»





Для Смоленска, Десногорска и 24 районных центров будут разработаны детальные программы комплексного развития. Участие региона в формировании нацпроекта стало одной из тем повестки заседания очередного оперативного штаба по строительству.



«На улучшение инфраструктуры опорных населенных пунктов направят средства, высвободившиеся благодаря списанию регионам 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Кроме того, «опорники» будут в приоритетном порядке получать поддержку для реализации проектов по строительству дорог, социальных объектов, модернизации систем ЖКХ и благоустройству в рамках федеральных инструментов регионального развития. Все это позволит городам, посёлкам и селам стать точками роста для районов и области в целом», — рассказал Глава региона Василий Анохин.



Работа по формированию нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведётся по поручению Президента России. Масштабная государственная инициатива направлена на формирование комфортных и безопасных условий для жизни в России.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Некоторое время назад в России активно велась дискуссия, в рамках которой высказывались идеи о том, что имеющиеся в стране ресурсы необходимо направлять прежде всего на развитие небольшого числа крупнейших агломераций-миллионников. Жизнь показала полную несостоятельность этой концепции. Пандемия коронавируса показала, что концентрация населения лишь в крупных городах может усилить неблагоприятное течение эпидемии. Военно-политическая ситуация демонстрирует, что сосредоточение всего населения лишь в небольшом числе мегаполисов может представлять угрозу самому существованию народа. Наконец, экономические санкции указывают на то, что в стране должны иметься возможности для развития производства в самых разных отраслях для обеспечения импортозамещения, что невозможно без гармоничного и равномерного развития всей территории страны. В связи с этим возникло понимание необходимости ускоренного развития именно сельских территорий, а также небольших городских поселений.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2022 года № 4132-р установлено, что под опорным населённым пунктом понимается населённый пункт, расположенный вне границ городских агломераций, на базе которого осуществляется ускоренное развитие инфраструктуры, обеспечивающей реализацию гарантий в сфере образования, доступность медицинской помощи, услуг в сфере культуры и реализацию иных потребностей населения территории одного или нескольких муниципальных образований. По данным Министерства сельского хозяйства России, в стране будет порядка 1800 опорных населённых пунктов — по сути, сельских агломераций и точек роста для сельской экономики и экономики малых городов. В Смоленской области избран достаточно рациональный подход для отбора опорных населённых пунктов — в него включены все районные центры без исключения, включён и Десногорск как город областного значения. Поэтому каждый район области должен получить определённые ресурсы для строительства дорог, социальных объектов, модернизации систем ЖКХ и благоустройства с учётом федеральной поддержки. Важным инструментом поддержки будет направление на эти цели высвободившихся средств благодаря списанию регионам 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Смоленская область длительное время вела работу по снижению очень высокого объёма государственного долга и замещение коммерческих кредитов бюджетными — теперь появляется возможности по списанию большей части оставшей задолженности и направления высвободившихся ресурсов на развитие инфраструктуры в районах области. Следует также отметить, что муниципальная реформа по преобразованию районов в муниципальные округа, кульминацией которой станут выборы в окружные советы депутатов в октябре 2024 года, будет очень важным фактором. Реформа должна сделать возможность концентрацию ресурсов во вновь образованных округах для решения насущных задач и ни в коем случае не должна привести к сворачиванию инфраструктуры на сельских территориях — все помнят о губительных последствиях различных «оптимизаций», проводившихся в прошлом.

Важно, чтобы развитие опорных населённых пунктов и модернизация их инфраструктуры не привело к затуханию развития небольших сельских населённых пунктов. В Распоряжении Правительства РФ от 23 декабря 2022 года № 4132-р сказано, что население прилегающей к опорным населённым пунктам территории должно иметь возможность получения медицинской помощи, образования, услуг в сфере культуры и реализации иных потребностей на базе инфраструктуры опорного населенного пункта. Конечно, развитие опорных населённых пунктов и прилегающих сельских территорий невозможно без воссоздания на них производственной базы и дееспособных сельскохозяйственных предприятий. Например, создание грибоварен, маслозаводов, небольших предприятий по производству консервов, плодоовощной продукции на базе сырья, получаемого у местного населения, могло бы дать толчок развитию экономики в районах — сбывать такую продукцию можно было бы не только в регионе, но и за его пределами. Нужно изучить и опыт Беларуси по строительству агрогородков для создания комфортной жизни на селе с хорошими перспективами трудоустройства, с эффективным решением жилищного вопросам, в целях поиска оптимального пути развития опорных населённых пунктов и иных поселений. Ведь некоторые населённые пункты Смоленщины когда-то имели статус районных центров (например, Екимовичи Рославльского района в 1929-1961 гг. были центром Екимовичского района, село Всходы Угранского района в 1929-1931, в 1935-1961 гг. были административным центром Всходского района). Кроме того, есть и поселения, важные с точки зрения развития инфраструктуры (например, в Озёрном в Духовщинском районе находится Смоленская ГРЭС, в Пржевальском Демидовского района находится центр Национального парка «Смоленское поозерье). Такие поселения, не включённые в проект по развитию «опорных» населённых пунктов, нужно подключать к иным проектам по развитию инфраструктуры (например, по линии развития энергетики, защиты окружающей среды, развития малогог бизнеса).

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

В минувший выходной вся страна отмечала День строителя, еще два года назад премьер-министром Михаилом Мишустиным была утверждена Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, предполагающая обновление жилого фонда более чем на 20 %.

В последние годы Смоленская область демонстрирует значительный рост жилищного строительства. За первое полугодие 2024 г. было введено 270 тысяч квадратных метров жилья, по темпам ввода регион превышает на 5% аналогичные показатели прошлого года. По темпу прироста объёма строительства жилья Смоленская область занимает шестое место в ЦФО, уступая Брянской, Тверской, Воронежской, Курской и Тульской областям. Благодаря системной работе показатели отрасли растут последние шесть лет. По сравнению с 2018 годом объём строительства жилья увеличился на 48%.

Создание в Смоленске, Десногорске и еще 24 районных центров в рамках национального проекта опорных населенных пунктов позволит стать точками роста для районов и области. Хотелось пожелать, чтобы при формировании комфортных и безопасных условий для жизни в России, учитывались пожелания местных жителей. Ведь реализация проектов по строительству дорог, социальных объектов, модернизации систем ЖКХ и благоустройству делается для будущих поколений и известный лозунг «Живёшь на Смоленщине будь строителем» приобретает новый смысл.