﻿Новый учебный год начнется в школах с обсуждения образа будущего





2 сентября во всех школах страны новый учебный года начнется с разговоров о важном. Этот внеурочный предмет в форме классного часа появился два года назад по инициативе общества «Знание».

Каждый урок посвящен конкретной теме. Как правило, занятия ведут классные руководители или школьные педагоги, но на уроки могут быть приглашены и сторонние специалисты: ветераны, врачи, депутаты и другие.

Главной целью, которую преследуют «Разговоры о важном», является становление у учеников гражданско-патриотических чувств. На занятиях школьникам рассказывают о нравственных ценностях, которые позже становятся предметом обсуждения. В них входят: историческая память; преемственность поколений; патриотизм — любовь к Родине; доброта, добрые дела; семья и семейные ценности; культура России; наука на службе Родины.

В новом учебном году темой первого урока станет «Образ будущего». Так же в сентябре ребята пройдут такие темы как «Век информации», «Дорогами России» и «Путь зерна».

Понажев Юрий Олегович

Юрист

С одной стороны, школа должна предлагать своим ученикам базовые прикладные знания об окружающем мире, которые дадут возможность молодому поколению найти своё место в жизни и успешно трудиться. С другой стороны, школа не может быть лишь местом предоставления образовательных «услуг» — образование в школе немыслимо без воспитания гражданско-патриотических чувств, без формирования в школьниках определённой шкалы ценностей. Иначе мы получим потерянное поколение, которое может привести Россию к гибели.

В этой связи уроки в форме «Разговоров о важном» очень актуальны с учётом современной ситуации в России и на международной арене. Курс стран Запада на нанесение России стратегического поражения требует от общества сплотиться в противостоянии угрозе существования страны. Школьники должны получить честную и адекватную информацию о текущем положении дел; образование должно быть основано на культивировании у подрастающего поколения традиционных ценностей и на предотвращение угрозы их разрушения. Тема «Образ будущего» является наиболее острой. В советское время у людей был сформирован чёткий образ будущего, связанный с совершенствованием развитого социализма и дальнейшим постепенным строительством коммунизма. В результате рыночных реформ этот образ будущего был подменён культивированием жажды наживы (зачастую нечестными методами), патриотизм стал чуть ли не ругательным понятием. Поэтому необходимо предложить подрастающему поколению концепцию образа будущего, основанного на патриотизме, социально справедливом обществе, где каждый может раскрыть свои таланты и удовлетворить свои потребности, но должен при этом заботиться об окружающей среде и вносить свой вклад в развитие России. Контуры будущего будут формироваться в обществе постепенно, пока вряд ли их можно очертить директивно (особенно с учётом положения Конституции, запрещающего государственную обязательную идеологию). Но постепенно нужно приходить к формированию положительного образа будущего; жить без образа будущего, вспоминая лишь о прошлых достижениях и заслугах, невозможно. Но будущее должно проистекать именно из опоры на прошлые достижения народа, которые особенно ярко проявились в советское время, когда страна достигла успехов в развитии космонавтики, атомной энергетики, военно-промышленного комплекса и других областях, когда СССР стал подлинной сверхдержавой, на которую ориентировалась половина земного шара.

Что касается других тем занятий, они являются вполне актуальными. Школьники должны иметь представление о тех возможностях и о тех опасностях, которые открывает век информации, где можно добиться успеха, лишь написав компьютерную программу для запуска мобильного приложения, а с другой стороны, потерять всё, попав в сети интернет-мошенников. Темы «Дорогами России» и «Путь зерна» очень важны с точки зрения значения дорог для обеспечения связанности России и эффективного развития её инфраструктуры, а также в целях формирования у школьников понимания необходимости обеспечения продовольственной безопасности и значения и роли России на мировом зерновом рынке (которое проявилось ещё в царское время). Важно, чтобы темы преподносились интересно, с красивыми яркими примерами, без догматизма и начётничества.

Я бы предложил в «Разговорах о важном» темы по освоению космоса и роли России и СССР в развитию данной сферы; по экологическим проблемам и охране окружающей среды; по достижениям СССР в различных областях; по военным достижениям России в различные периоды; по социальным гарантиям граждан России; по межнациональным отношениям и культурно-религиозному наследию России; по пониманию норм пожарной безопасности, обращения с бытовым газом, поведения в случае ранения и в критической ситуации; по садоводству; по правилам дорожного движения и поведения в сложной дорожной обстановке; по финансовой грамотности. Нужны и занятия по профориентации для правильного выбора профессии. В Разговорах о важном могут привлекаться специалисты в различных областях — медики, пожарные, ветераны боевых действий, экологи, специлисты в области религии, истории, инспектора ГАИ, учёные — с учётом проходимой темы и возможности приглашения конкретных профильных специалистов в образовательную организацию.

Силина Карина Владимировна

Студентка Финансового университета, общественный деятель, волонтёр.

В 1 сентябре 2022 года Минпросвещения России во всех школах страны запустило федеральный проект «Разговоры о важном» – цикл внеурочных занятий. Во всех школах учебная неделя стала начинаться с классного часа «Разговоры о важном», посвящённого самым различным темам, волнующим современных ребят. Данные встречи со школьниками призваны рассказывать о выдающихся личностях нашей страны, известных ученых, писателях, поэтах, композиторах, художниках, о всех людях, которые прославляли и прославляют нашу Родину – Россию.

Несомненно, данный час и данное мероприятие востребовано и необходимо как в школах, так в средних и высших учебных заведениях – это преемственность традиции и поколений. Это хорошая практика для учителей по применению новых знаний, и разработки новых методических рекомендаций, и полученный опыт можно передавать друг другу и в другие регионы страны.

Но если говорить о том, кто должен читать хотелось бы предложить самим учащимся и школьникам попробовать подготовить и раскрыть ту или иную тему. Такие примеры и варианты уже встречаются, но для этого требуется поддержка со стороны учителя и опытного педагога наставника. Тематика может быть разной от выдающихся земляков, и членов семьи до актуальных проблем молодежи. Дети могут сами предлагать тематику, что их волнует и интересует, о чем они хотели услышать и поговорить. Тем более некоторые затрагиваемые темы требуют качественного квалифицированного подхода и подготовки, на такие темы бесспорно стоит приглашать экспертов, специалистов. Еще можно было б приглашать на «Разговоры о важном» людей различных профессий, что б они поделились не просто опытом, а рассказали о своем жизненном пути, тех трудностях, с которыми сталкивались в своей профессии.

Хочется надеяться, что данные пожелания найдут отражения в реальной практике и будут применятся, и подобные начинания не останутся на бумаге, а найдут применение и станут новой неотъемлемой традицией всех молодых граждан нашей необъятной страны.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

«Разговоры о важном» неотъемлемая часть патриотического воспитания подрастающего поколения. Это уже расценивается как самостоятельный предмет, полноценный урок, который внедряется как в школах, так и в средних профессиональных учреждениях, тематики разнообразные, но они дополняют и напоминают о важных ключевых моментах истории и жизни страны. Что касается кто должен вести данные лекции, бесспорно профессиональные педагоги, люди которые прекрасно знают ии разбираются в том или ином вопросе например лекторы всероссийской общеста «Знание». А темы на мой взгляд должны затрагиваться как актуальные по времени проведения так и имеющие региональный аспект, значимый для конкретного края, области! Ведь стоит напоминать ребятам о том чем гордимся, чем дорожим и о чем стоит помнить . плюс я, бы хотел что б такие разговоры вели интересные люди, представили власти, общественности, это привлечёт внимание и разовьет интерес у подростков. Как говорят арабы, «если ты не знаешь найди того кто знает». Считаю что подобные практики надо расширять и внедрять и в вузах России и на предприятиях и организациях, что мы как лекторы общества «Знания» готовы проводить и успешно реализовываем!