Рабочий визит в Дом детского творчества

В рамках рабочего визита Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев посетил МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Сафоново, где на днях завершился капитальный ремонт кровли.

Ремонт был проведен за счет муниципальных средств благодаря принятому решению депутатов Райсовета. Реализовать его удалось с экономией в более чем полмиллиона рублей по итогам конкурсных процедур и в установленные контрактом сроки. В связи с большим объемом работ и внушительным финансированием данного проекта, составляющим в общей сложности более 5 млн рублей, Глава инициировал привлечение к реализации проекта ОГБУ «Управление капитального строительства Смоленской области» в части ведения и поэтапной приемки работ.

В настоящий момент ремонт выполнен в полном объеме и принят областным Управлением капитального строительства.

Также в связи с обращением депутатов Сафоновского районного Совета депутатов в текущем году в зоне расположения фонтана будет обустроено ограждение, отделяющее детскую площадку от придомовой территории близлежащей многоэтажки, а также установлены лавочки для более комфортного времяпрепровождения граждан.

Источник: https://vk.com/id651185641?from=search&w=wall6511..