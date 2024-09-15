Соцконтракт: живи полно, трать экономно

В апреле в Администрации Сафоновского района под председательством спикера регионального парламента Игоря Ляхова прошла встреча в формате «круглого стола». Рассказывая сафоновцам о социальном контракте, Игорь Васильевич особо отметил: эта мера господдержки, действующая с 2021 года, направлена на улучшение жизни людей с небольшим доходом, на искоренение бедности.

В своей газете мы уже рассказывали о сафоновцах, сумевших воспользоваться предоставленной возможностью получения дополнительного дохода, выхода из тяжелой жизненной ситуации. Напомним, что с июля 2022 года максимальная сумма соцконтракта для самозанятых была увеличена до 350 тысяч рублей. А 28 марта текущего года Правительство Смоленской области приняло постановление № 203, которым предусмотрена дополнительная мера поддержки жителям региона, заключившим соцконтракт: речь идет о единовременной денежной выплате в размере до 350 тысяч рублей. За региональной поддержкой могут обратиться малоимущие граждане, проживающие на территории области не менее 12 месяцев. Второй соцконтракт можно заключить в течение трех месяцев после основного.

Недавно наш корреспондент встретился с начальником отдела социальной защиты населения в Сафоновском районе Ириной АНДРЕЕВОЙ, чтобы узнать о сложившейся на сегодняшний день ситуации, о том, как малообеспеченные граждане меняют свою жизнь к лучшему, пользуясь предоставленными им возможностями.

– Ирина Геннадьевна, расскажите, пожалуйста, о том, какие направления оказываются для сафоновцев наиболее предпочтительными при заключении соцконтракта? На какие цели могут быть использованы полученные средства?

– В зависимости от жизненной ситуации гражданам предоставляется право выбрать одно из четырех предложенных направлений. Социальный контракт становится для людей эффективным инструментом при поиске работы и трудоустройстве, ведении личного подсобного хозяйства или открытии малого бизнеса. Одно из направлений предусматривает предоставление государственной поддержки людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В Сафоновском районе в 2024 году отделом соцзащиты приняты документы на заключение 22 социальных контрактов с малоимущими гражданами. Восемь из них стали индивидуальными предпринимателями или заявили о решении обзавестись личным подсобным хозяйством. Четверо жителей района завели или расширили личное подсобное хозяйство, в котором содержатся крупный рогатый скот или птица. Востребованными оказались и такие направления деятельности, как пчеловодство, услуги автосервиса, геодезии, швейного дела, массажа, ногтевого сервиса, наращивания ресниц.

Восемь человек заявили о намерении направить средства господдержки на поиск работы. Это люди, состоящие на учете в Центре занятости населения в качестве безработных, с доходом ниже прожиточного минимума. Заключив соцконтракт, в данном случае человек получает единовременную выплату в размере 16 507 рублей. После того, как он устроится на работу, еще в течение трех месяцев он сможет рассчитывать на получение этой суммы. В дальнейшем два года он должен отчитываться о полученных доходах.

Чаще всего к нам обращаются жители сельской местности, ведь им труднее найти работу по месту проживания, а значит, труднее повысить свой доход.

– На совещании в Администрации района, прошедшем в апреле, речь шла о всемерной поддержке желающих заключить социальный контракт, оказании содействия в составлении бизнес-плана. Как это выглядит на практике?

– Что касается составления бизнес-плана, в этом получателям господдержки помогает Центр «Мой бизнес». Мы же разъясняем, каких категорий населения касаются меры поддержки, какие документы необходимо предоставить, напоминаем о том, что государственные средства имеют целевую направленность; в бизнес-плане отражено их предполагаемое использование.

Специалисты отдела соцзащиты сотрудничают в данном направлении с Центром занятости населения, сельскими администрациями, представителями отделов экономики, сельского хозяйства Администрации Сафоновского района. Вопрос о выделении средств господдержки решается комиссией в составе руководителей этих структур.

– Приведите, пожалуйста, примеры использования жителями Сафоновского района средств федеральной и региональной поддержки.

– Сафоновец Егор Котов решил воспользоваться мерами поддержки малого и среднего предпринимательства. Он – самый молодой претендент на заключение соцконтракта в нашем районе. В качестве сферы работы Егор выбрал ведение личного подсобного хозяйства: разведение домашней птицы с реализацией яиц и мясной продукции из птицы. Развивать деятельность он планирует в деревне. Васильевское. Сына поддержала в его начинаниях мать.

Алексей Кухаенков несколько лет назад приобрел участок в деревне Пирогово. Во владении сафоновца уже есть девять домиков для пчел. С помощью средств социального контракта он планирует приобрести еще 25 ульев.

Заключение соцконтракта позволило жительнице деревни Бараново Наталье Ермаковой, в хозяйстве которой было две дойные коровы, приобрести третью буренку. За счет средств регионального соцконтракта она приобретет доильный аппарат, электропастуха, холодильник. Не секрет, что качественное молоко, масло, творог, сыр, сметана от производителя пользуются большим спросом.

Супруги Дмитриевы из Сафонова, имеющие шесть детей, заключили социальный контракт и направили денежные средства на ведение личного подсобного хозяйства на станции Дурово Барановского сельского поселения. На средства социального контракта Светлана Евгеньевна и Владимир Владимирович закупили 100 кур. А еще у многодетной семьи есть поросята и козы. С помощью социального контракта качество жизни многодетной семьи Дмитриевых должно измениться к лучшему.

Заключил соцконтракт на оказание услуг автосервиса Максим Абраменков. В ближайшее время он планирует заключить региональный соцконтракт на покупку основных средств. В тот период, когда его жена находится в отпуске по уходу за ребенком, он является кормильцем семьи, старается обеспечить близких материально.

Инвалид третьей группы Олег Васильев занят изготовлением ключей, а за средства от соцконтракта он планирует расширить сферу деятельности, приобретя аппарат для изготовления автоключей-сигнализации.

Сафоновец Роман Иванов смог купить принтер, краску для нанесения логотипов на брелоки, футболки, кружки. Таким образом, молодой человек сумел привлечь дополнительный доход, улучшив материальное положение своей семьи.

В здании бывшего треста «Дорогобужхимстрой» работает Артем Ковалев, сфера деятельности которого – массаж – направлена на оздоровление людей.

Получая господдержку, заявитель и его семья берут на себя обязательства о целевом использовании полученных средств. После окончания срока действия социального контракта в течение 12 месяцев проводится ежемесячный мониторинг жизни заявителя (его семьи).

Мы радуемся, когда помощь получают нуждающиеся граждане, в которых воспитываются дети-инвалиды, ведь в этом случае родители зачастую не имеют возможности полноценно работать на производстве, а также многодетные семьи. Господдержка крайне важна и для жителей села, которым порой не удается найти работу рядом с домом. У каждого из них появляется возможность для самореализации и получения дополнительного дохода, улучшения материального положения. Таким образом удается достичь поставленной цели: соцконтракт становится точкой опоры для малоимущих, позволяет преодолеть порог бедности.

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКЕ: Приобретение принтера позволило Роману Иванову и его семье рассчитывать на дополнительный доход

Фото из семейного архива Романа Иванова

Роман ИВАНОВ рассказал о заключении социального контракта:

– Раньше я занимался реализацией товаров для творчества, был индивидуальным предпринимателем.

Но случилось так, что из-за болезни жены и инвалидности сына не смог ежедневно ходить на работу, вынужден был отказаться от своего дела. Больше времени пришлось проводить дома, в заботе о близких.

Когда пришел в Администрацию Сафоновского района для оформления пособия на ребенка, сотрудник отдела социальной защиты Юлия Горбачева, проникшись сложившейся в нашей семье ситуацией, предложила оформить соцконтракт. Она объяснила, что тогда я смогу работать дома. Куратор помогла советом, подсказала, какие документы необходимо собрать.

На полученные средства господдержки были приобретены текстильный принтер, краска, футболки для нанесения логотипов. Информацию о своих услугах я разместил на АВИТО и на личной страничке в социальной сети «ВК». Оформил самозанятость, стал платить налоги в зависимости от полученного дохода. В отдел социальной защиты второй год предоставляю отчеты о доходе и трудовой деятельности.

Создаю картинки по запросу заказчика, работаю в различных программах, изготавливая сувенирные кружки, магниты и брелоки. Когда возникает необходимость, сопровождаю сына и жену в медицинские учреждения.

Благодарен сотрудникам соцзащиты, подсказавшим выход из затруднительной ситуации, с которой пришлось столкнуться в силу не зависящих от нас обстоятельств.