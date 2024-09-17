Пока не поднят последний солдат

Старосельское поле вблизи деревни Рыбки стало местом проведения осенней Вахты памяти-2024. Сюда съехались бойцы 38 поисковых отрядов не только Смоленской области, но также из разных регионов России и даже ближнего зарубежья. Всего 276 добровольцев разных возрастов, готовых в любую погоду стоять на защите нашего героического прошлого, приняли участие в традиционной патриотической экспедиции длиною в 10 дней.

– Кажется совсем недавно, весной, мы открывали полевой сезон этого года, – начала мероприятие руководитель Смоленского областного поискового движения Нина Куликовских. – У нас на Смоленщине Вахта памяти проводится в три этапа: весной, летом и осенью. Весенняя собрала более 700 человек, на августовкой учебно-тренировочной было 608 участников. И вот осеннюю проводим здесь, на сафоновской земле. В сентябре все успокаивается, меньше жужжит мошкара, природа готовится к зиме. А мы готовимся к подведению итогов 2024 года. Сафоновские поисковые отряды – «Мемориал», «Боевое братство», «Серп и молот» – будут подводить итоги за два года, ведь за этот период ими поднят 231 воин. Восемь из них обрели имена, семь – родных и близких. И уже на этой вахте есть находки, а в нашей времянке солдаты, которые открывают им счет.

От имени администрации Сафоновского района участников приветствовала заместитель Главы Ольга Майорова.

Есть у поисковиков духовная покровительница – икона Божией Матери «Взыскание погибших», день празднования которой несколько лет назад объявлен Днем поисковика Смоленской области. И с того момента, как святыня занимает почетное место рядом с крестом, где зажигают поминальные свечи и куда возлагают цветы, Вахта памяти считается открытой. Торжественный вынос иконы стал одним из самых трогательных моментов мероприятия. Как сказала Нина Германовна, поисковики верят, что икона защищает, оберегает и помогает им.

Одними из первых на вахту прибыл смоленский отряд «Славяне», руководителем которого является председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. И в числе бойцов отряда есть также депутаты, представители аппарата регионального парламента. Сам Игорь Васильевич не жалеет времени и сил на поддержку поискового движения, принимает участие в раскопках и других патриотических акциях. От его имени приветственный адрес зачитала депутат Смоленской областной Думы Нина Снытина.

Первые цветы солдатам, погибшим при ожесточенных сражениях на Старосельском поле, возложили представительницы прекрасного пола из числа поисковиков. А затем началась церемония награждения особо отличившихся бойцов. Так, Благодарственное письмо областной общественной организации «Долг» за предоставленные для выставки фотоматериалы вручили командиру отряда «Боевое братство» Александру Герасенкову.

Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И хотя поисковики работают не за награды, признание приятно каждому. Кроме других поисковиков, медалью «За поисковые заслуги» по решению общероссийской общественной организации по увековечению памяти «Поиск» и благотворительного фонда «Застава святого Ильи Муромца» награждены сафоновцы Никита Харитонов, Дмитрий Беляков и Виктория Ефименкова.

Знаком «За отличие в поисковом движении» третьей степени от Министерства обороны Российской Федерации отмечен наш боец Александр Пехото.

Торжественное открытие Вахты памяти закончилось общей молитвой. В память о тех, кому посвящают поисковики все свободное время, за тех, кто сейчас находится на передовой. Они верят, что ради дела, которому они так преданы, стоит жить.