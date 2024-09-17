﻿Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина





Рассказываем основные события рабочего графика главы региона.

Рабочий визит заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко

В ходе двусторонней встречи стороны обсудили развитие в Смоленской области образования, молодёжной политики, туризма, спорта. Посетили Смоленский государственный университет, где подробно рассмотрели вопросы строительства межвузовского кампуса. Василий Анохин презентовал его инфраструктуру и доложил о ходе реализации мероприятий «дорожной карты».

«Особое внимание уделили реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Эта сфера — один из драйверов развития нашего региона. Показали результаты масштабных работ по благоустройству исторического центра города и созданию туристской инфраструктуры. Представили уже реализованные и перспективные проекты по развитию событийного туризма, гостиничного бизнеса, сохранению объектов культурного наследия», — рассказал Василий Анохин.

Совместно проверили строительство новой школы на тысячу мест в микрорайоне Королёвка. Работы идут в графике, основные строительные мероприятия планируется завершить уже в этом году. Также посетили Смоленскую академию градостроительства и архитектуры, которая является базовой площадкой регионального образовательного кластера строительной отрасли. Эта работа ведется в рамках федеральной программы «Профессионалитет», благодаря чему создано девять современных лабораторий и две производственные зоны.

Вопросы развития спорта и спортивной инфраструктуры в регионе обсудили на базе Смоленского государственного университета спорта. Объекты вуза сегодня активно работают в интересах не только профессионального спорта, но и смолян, особенно детей и молодёжи.

Вместе с вице-премьером и секретарём Союзного государства Дмитрием Мезенцевым провели пленарную сессию Форума молодых историков Союза России и Беларуси.

Также подписали соглашение о сотрудничестве между нашим регионом и Аналитическим центром при Правительстве России: для повышения эффективности работы органов власти в Смоленске будет создан региональный координационный центр. «Центр улучшит межведомственное взаимодействие, позволит эффективнее реагировать на нештатные ситуации, контролировать работу министерств, управлений и муниципалитетов. Успешный опыт подобных центров, доказанный в период пандемии, будет применён для развития региона», — отметил Василий Анохин.

Более 10 млрд вложений

В Москве Василий Анохин провел переговоры с главой компании Wildberries Татьяной Бакальчук, где обсудили реализацию масштабного проекта по строительству крупного логистического центра. Объём вложений в его создание более 10 млрд рублей. Сейчас прорабатываются вопросы обновления автодороги к будущему комплексу и подключения к объектам инженерной инфраструктуры.

Готовы к сотрудничеству

Также на прошлой неделе губернатор вместе с командой посетил Особую экономическую зону «Стабна», которая становится реальной точкой экономического роста региона. Первые три резидента уже запустили новые производства. Так, компания «Арсенал Регионы» выпускает аппаратно-программные комплексы фотовидеофиксации для повышения безопасности дорожного движения. «Плазмамет» – установки ионно-плазменного азотирования для упрочнения деталей и инструментов, применяемых в авиационной промышленности, лифто- и станкостроении, строительстве и др. «СТЭРТЕХ» изготавливает вакуумное и компрессорное оборудование, используемое в металлургии, фармацевтике и др. отраслях. Все они импортозамещающие и высокотехнологичные, благодаря чему создаётся почти 130 дополнительных рабочих мест.

Глава региона поручил организовать стажировки у резидентов с дальнейшим трудоустройством для студентов сетевых программ СмолГУ с ведущими вузами страны. «Также сейчас ведём переговоры с рядом компаний, которые заинтересованы в размещении своих производств на территории преференциальной зоны. Для этого там есть всё необходимое – производственный корпус, дороги с выходом к трассе М-1, возможности подключения к объектам водо-, электро-, газо-, теплоснабжения. Почти завершено строительство хозяйственно-бытового здания», — рассказал Василий Анохин.

Сохранить историческое и культурное наследие

С заместителем начальника Управления Президента России по государственной политике в гуманитарной сфере Николаем Овсиенко и членами регионального отделения Российского военно-исторического общества обсудили совместную реализацию значимых проектов по сохранению исторического и культурного наследия, увековечению памяти защитников Отечества.

Силами РВИО в Смоленской области реализованы многие значимые проекты, направленные на сохранение исторической памяти. Буквально на днях открыли созданный по инициативе РВИО мурал, посвящённый Герою России, смолянину Александру Бичаеву, который ценой своей жизни спас боевых товарищей в зоне специальной военной операции. До конца года совместно установим два «Маяка памяти», увековечивающие памятные места. Также будет издана книга «Почетные захоронения города Смоленска».

«По итогам совещания договорились усилить взаимодействие. Уверен, что совместно мы успешно реализуем новые значимые проекты и инициативы в интересах России и нашей Смоленской области», — подытожил Василий Анохин.

Связаны единой судьбой

5 дней Смоленск был столицей 17-го фестиваля «Молодёжь – за Союзное государство». На него съехалось почти 400 ярких, одарённых ребят из России и Беларуси – вдвое больше, чем в прошлом году. Дело не ограничилось только творческими выступлениями. В рамках деловой программы была организована работа четырех диалоговых площадок с участием журналистов крупных изданий, лидеров общественного мнения, политических деятелей. Впервые прошел Форум молодых историков Союзного государства, на котором обсудили сохранение исторической правды, выработку общих подходов к изучению и преподаванию истории.

«Фестиваль ещё раз доказал, что у наших братских народов общие корни, культура, ценности и мы связаны единой судьбой!», — подчеркнул губернатор.

Игорь Васильев