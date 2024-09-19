﻿Смоленская область присоединилась к Неделе безопасности пациента и популяризации центров здоровья





Кампания этого года названа «Улучшение диагностики для безопасности пациентов» и проходит под лозунгом «Не допускайте ошибок, помните о безопасности!», напоминающим о крайней важности правильной и своевременной постановки диагноза для защиты пациентов и улучшения исходов заболевания.

Диагноз определяет суть заболевания пациента и является условием для получения необходимой помощи и лечения. Надежность диагностики можно существенно повысить путем устранения системных проблем и когнитивных факторов, которые могут приводить к диагностическими ошибкам.

Особую значимость приобретает сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами, уделяя первоочередное внимание обеспечению безопасности при диагностике и вырабатывая многоаспектный подход, позволяющий укреплять системы диагностики, проектировать безопасные диагностические алгоритмы, содействовать медицинским работникам в принятии правильных решений, а также активно взаимодействовать с пациентами на всех этапах диагностического процесса.

Приглашаем пройти интерактивный опрос пациентов и медицинских работников, посвященный Всемирному дню безопасности пациентов — 2024, разработанный ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора. Цель проведения опроса — анализ осведомленности о приоритетных

вопросах, связанных с безопасностью при получении и предоставлении

медицинской помощи — https://forms.yandex.ru/u/66d578ede010db6fc87217db/