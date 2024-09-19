﻿Смоленская область присоединилась к Неделе безопасности пациента и популяризации центров здоровья

Кампания этого года названа «Улучшение диагностики для безопасности пациентов» и проходит под лозунгом «Не допускайте ошибок, помните о безопасности!», напоминающим о крайней важности правильной и своевременной постановки диагноза для защиты пациентов и улучшения исходов заболевания.
Диагноз определяет суть заболевания пациента и является условием для получения необходимой помощи и лечения. Надежность диагностики можно существенно повысить путем устранения системных проблем и когнитивных факторов, которые могут приводить к диагностическими ошибкам.
Особую значимость приобретает сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами, уделяя первоочередное внимание обеспечению безопасности при диагностике и вырабатывая многоаспектный подход, позволяющий укреплять системы диагностики, проектировать безопасные диагностические алгоритмы, содействовать медицинским работникам в принятии правильных решений, а также активно взаимодействовать с пациентами на всех этапах диагностического процесса.
Приглашаем
пройти интерактивный опрос пациентов и медицинских работников, посвященный
Всемирному дню безопасности пациентов — 2024, разработанный ФГБУ «Национальный
институт качества» Росздравнадзора. Цель проведения опроса — анализ
осведомленности о приоритетных
вопросах, связанных с безопасностью при получении и предоставлении
медицинской помощи — https://forms.yandex.ru/u/66d578ede010db6fc87217db/
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