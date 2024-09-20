Во Дворец на экскурсию

В рамках празднования юбилея Дворца Культуры проводится цикл экскурсионных программ для школьников «Маленькие истории большого Дворца».

В этот раз экскурсия прошла для 4 класса начальной школы-детский сад (классный руководитель Шахова Ольга Владимировна)

Юным жителям города рассказывают об истории строительства красивого здания Дворца культуры, которое сегодня имеет историческое и культурное значение, является одной из достопримечательностей города, знакомят с выдающимися людьми, которые внесли огромный вклад в развитие Сафоновской культуры.

В рабочих кабинетах и репетиционных залах ребят встречают руководители ведущих коллективов художественной самодеятельности, знакомят с творческой жизнью солистов, проводят мастер-классы.

Заключительным этапом экскурсии является посещение концертного зала Дворца культуры. Юным зрителям рассказывают об устройстве сценической площадки, показывают работу механизмов сцены, установку сценических декораций. Специально для ребят демонстрируются сценические спецэффекты, которые используются при проведении мероприятий – сценический свет и дым.

Хочется верить, что экскурсия в «храм культуры» станет не только увлекательным приключением для юных зрителей. но и проявит у них интерес к занятиям творчеством.

Источник: https://vk.com/mbuksgkc?w=wall-188690927_5318