﻿Сотрудники Росгвардии прошли испытания на право ношения знака отличия спецподразделений﻿

В Смоленске прошли испытания на право ношения знака отличия II степени – официального геральдического знака специальных подразделений территориальных органов Росгвардии.

Участники демонстрировали комиссии свою физическую подготовку и выполняли на время необходимые упражнения, при положительной оценке сотрудники допускались до сдачи боевых приёмов борьбы.

Росгвардейцы получившие зачет демонстрировали комиссии упражнения по стрельбе из пистолета, автомата на время и точность.

«Испытания проводятся 1 раз в год и являются комплексным экзаменом для сотрудников спецназа. В ходе испытания проверяются морально-волевые качества, физическая и психологическая готовность каждого участника», — отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Смоленской области полковник полиции Алексей Осипов.

Из шести участников испытаний только четверо сотрудников спецподразделений заслужили право ношения на форменном обмундировании знака отличия спецназовцев.

Справочно:

Первые в истории войск правопорядка испытания на право ношения знака отличия подразделений полиции специального назначения Росгвардии I степени прошли на базе учебного центра «Жорновка» в Смоленской области в ноябре 2023 года.

Допуск к основному экзамену получили 30 лучших бойцов отрядов СОБР и ОМОН войск национальной гвардии со всей страны. За ходом испытаний наблюдал заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Владислав Ершов.