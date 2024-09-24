Смоляне примут участие в обсуждении нового закона о местном самоуправлении

Всероссийская ассоциация местного самоуправления запустила сбор предложений по корректировке муниципального законодательства, сообщает ТАСС.

В обсуждении принимают участие представители всех регионов, в том числе и Смоленской области.

23 сентября глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщал, что законопроект об организации местного самоуправления в системе публичной власти готовятся принять во втором и третьем чтениях до конца 2024 года.

«Сегодня мы можем констатировать: муниципалы перестали быть сторонними наблюдателями, они — полноценные участники процесса, вовлеченные в законотворческую деятельность. Начатый на площадке ВАРМСУ сбор инициатив и предложений с мест позволит сделать законопроект максимально функциональным. Здесь и сейчас мы создаем механизм для эффективной работы муниципального сообщества на благо жителей», — подчеркнула сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

В формате муниципального диалога обсуждаются, в частности, вопросы перераспределения полномочий при переходе на одноуровневую систему управления, а также правовое закрепление органов местного самоуправления в системе публичной власти.