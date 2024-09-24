﻿Анализ результатов пограничной деятельности





Основную угрозу национальной безопасности Российской Федерациив пограничном пространстве представляет деятельность организованных, в т.ч. трансграничных групп и отдельных лиц, осуществляющих противоправную деятельность в сфере незаконной миграции иностранных граждан и лиц без гражданства.

За прошедший период 2024 года сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области (далее — Управление),за различные нарушения законодательства в пограничной сфере, выявлено и задержано 1 235 лица, в том числе:

— из РБ в РФ — 62 (нарушители государственной границы, ст. 322 УК РФ);

— из РБ в РФ — 731 (нарушители режима государственной границы, ст. 18.1 КоАП РФ);

— из РФ в РБ – 376 (нарушители пограничного режима, ст. 18.2 КоАП РФ);

— за неподчинение законным требованиям сотрудников привлечено к административной ответственности 66 лиц (ст. 18.7 КоАП РФ).

Возбуждено 62 уголовных дела (ст. 322 УК РФ).

Среди задержанных иностранных граждан установлено 122 лица опасной категории и 137 лиц, въезд которым в РФ не разрешён, в том числе пожизненно. Подавляющее большинство задержанных нарушителей являются выходцами из регионов со сложной военно-политической и социально-экономической обстановкой.

В 2024 году за различные правонарушения в сфере охраны границы Управлением задержано и привлечено к различным видам ответственности 79 жителей Смоленской области, в том числе за оказание содействия в незаконном пересечении границы иностранным граждан и ЛБГ — 36, за неподчинение законным требованиям сотрудников — 17 лиц (ст. 18.7 КоАП РФ). В отношении 7 организаторов незаконной миграции (из числа жителей области) возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.322.1 УК РФ.