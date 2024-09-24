﻿«Горячее сердце-2025»





В Российской Федерации с ноября 2013 года реализуется Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» (далее — Инициатива), основной целью которой является чествование и выражение признательности детям и молодёжи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации.

Для лауреатов в возрасте 11-16 лет Министерство просвещения Российской Федерации ежегодно предоставляет бесплатные путёвки на тематическую смену «Горячие сердца» в ВДЦ «Орлёнок». В 2024 году в смене приняли участие 45 лауреатов из 27 субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь.

Приём новых представлений на награждение в 2025 году осуществляется с 1 сентября 2024 года по 1 декабря 2024 года в электронном виде, на официальном сайте Инициативы https://cordis.fondsci.m/request/.

Согласно п.5.1.1. Положения о Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце» с международным участием, к награждению могут быть представлены дети и молодёжь (обучающиеся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего профессионального образования и не имеющие конфликта с законом) в возрасте до 23 лет включительно, а также детские и молодёжные организации и объединения, показавшие примеры, связанные:

с преодолением чрезвычайной ситуации и/или смертельной опасности для окружающих (спасение жизни при пожаре и на водоёмах; оказание помощи пострадавшим при наводнениях, лесных пожарах, автокатастрофах и техногенных катастрофах; защита жизни от преступных посягательств);

с преодолением трудных жизненных ситуаций, в том числе связанных с ограничениями в здоровье;

с успешной реализацией социально значимых проектов и инициатив, в том числе направленных на оказание поддержки нуждающимся в помощи людям.

После 1 декабря 2024 года, проводится заседание наградной комиссии и принимается решение о награждении лауреатов, которое утверждается на заседании Оргкомитета «Горячее сердце».

Каждый год в свет выходит Почётная книга «Горячее сердце», где описаны истории всех обладателей награды. В марте 2025 года электронная версия почётной книги будет опубликована на официальных сайтах ФСКИ и Инициативы, что является публичным объявлением итогов Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце-2025».

Ежегодная торжественная церемония награждения и чествования лауреатов запланирована на май 2025 года в Москве. В преддверии проведения церемонии в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации в школах пройдут уже традиционные Уроки мужества, посвящённые «горячим сердцам».

На официальном сайте Инициативы (https://cordis.fondsci.ru/) можно узнать последние новости, посмотреть документы, фото и видеоматериалы, а также рассказать свою историю мужества и отваги.