﻿Перспективы политических партий перед кампаниями 2025 и 2026 годов





В едином дне голосования 2024 года приняли участие 27 миллионов избирателей, каждый из которых с 6 по 8 сентября отдал предпочтение партиям и кандидатам в более чем 4 тысяч избирательных кампаний.

Сентябрьские выборы стали «маркерными» для парламентских партий: во многом, их итоги определяют расстановку сил перед парламентскими выборами 2026 года.

Как вы считаете, удалось ли партиям реализовать задуманные стратегии в ЕДГ-2024 и насколько успешно? Каковы перспективы парламентской пятерки партий в следующих электоральных циклах? Смогут ли партии улучшить свой результат на предстоящих выборах?

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

2024 год был богат на избирательные компании, мы видели различные уровни выборов в стране, как федерального так и регионального значения. Но это лишь была репетиция выборов в государственную думу 2026 г., но что хочется отметить в перерыве между выборами деятельности политических партий снижается, и они как бы уходят в подполье, на плаву остаются парламентские партии, такие как единая Россия, КПРФ, ЛДПР, новые люди! Но что заметил в нынешней избирательной компании в Смоленске оживились и иные силы, так партия справедливая Россия, стала выдвигать своих кандидатов, и прочие партии не остаются в стороне! Этого следовало ожидать, что в преддверии выборов в Смоленскую областную думу 2025 года, будут пытаться попасть и представители непарламентских партий, нами остается лишь следить за их деятельностью и пытаться спрогнозировать варианты развития, в любом случае ожидаем политической активности и увеличения количества участников политических игр в регионе, что сказать пусть победит сильнейший и избиратели выберут достойных и заинтересованных депутатов!

Силина Карина Владимировна

Студентка Финансового университета, общественный деятель, волонтёр.

В сентября 2024 г. в Смоленской области прошли выборы в Десногорский городской Совет шестого созыва, где на 15 мандатов претендовал 61 кандидат. В городе Смоленске состоялись довыборы депутатов Смоленского городского Совета шестого созыва по избирательным округам №12 и 19. На два депутатских места было зарегистрировано 10 претендентов. Голосования по этим кампаниям состоялись 6,7 и 8 сентября.

13 октября 2024 г. состояться выборы в местные Советы и Думы. В Смоленской области в рамках муниципальной реформы муниципальные районы будут преобразованы в муниципальные округа путем объединения находящихся в них сельских поселений. В результате появилось 25 муниципальных округов, а городские округа Смоленск и Десногорск сохранили свой статус. Предстоит еще одна избирательная компания которая затронет политические силы региона. По итогам голосования на дополнительных выборах депутатов Смоленского городского Совета по округам №12 №19, на дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы и в Десногорске победила «Единая Россия». Но это не значить что остальные политические силы в Смоленской области отказались от борьбы, и КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия- Патриоты – за правду», «Партия пенсионеров за социальную справедливость, «Зеленая альтернатива» продолжают свою деятельность и готовятся к выборам 2025 г. в Смоленский городской Совет.

Как написано в регламенте Смоленского городского Совета — Совет является представительным органом города Смоленска, состоящим из 30 депутатов, избираемых на муниципальных выборах. В сентябре 2025 г. в единый день голосования политические силы региона будут участвовать в борьбе за голоса избирателей. Эта избирательная компания станет прологом к выборам в Государственную Думу Российской Федерации – где смогу принять участие все 23 партии, которые уже сейчас представлены и зарегистрированы в России.