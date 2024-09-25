Губернатор Василий Анохин призвал смолян позаботиться о своем здоровье

– В сезон вирусных заболеваний особенно важно позаботиться о здоровье — как своём, так и окружающих. Отличный способ защитить себя — пройти вакцинацию против гриппа. Это быстро, просто и эффективно! – написал Василий Николаевич в соцсетях.

Вакцинация проходит по всей области в поликлиниках по месту жительства. Сделать прививку можно бесплатно и без записи.

В нашу область уже поступило более 118 тыс. доз отечественных вакцин: «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых, а также «Ультрикс Квадри» для детей с 6 месяцев и беременных женщин. Эти вакцины зарекомендовали себя как надёжные и безопасные средства защиты от актуальных штаммов гриппа.

Особенно важно, чтобы защиту получили дети, студенты, медики, учителя и будущие мамы — они находятся в группе риска.