Загляни в профессию

Уникальная возможность посмотреть в будущее предоставилась сафоновским школьникам в рамках Всероссийского дня открытых дверей.

Испытать свои силы ребята смогли на базе Сафоновского филиала Смоленской академии профессионального образования и индустриально-технологического техникума.

Профпробы по профильным профессиям провели ПАО «Дорогобуж», АО «Авангард», АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль», ООО «Битех», СФ СмолАПО. Свои специальности представил и СИТТ.

В целом в Дне открытых дверей приняло участие свыше 300 учащихся городских школ и Прудковской сельской. Пусть для них этот день станет стартом будущей успешной карьеры.