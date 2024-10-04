Губернатор Василий Анохин принял участие в обсуждении лучших практик НКО

Лучшие практики поддержки некоммерческих организаций в Смоленской области – основная тема повестки выездного заседания Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, которое провел его председатель Андрей Александрович Клишас. В мероприятии также приняли участие сенаторы, представители федеральных ведомств, эксперты, руководители региональных НКО.

Зона деятельности смоленских общественников очень обширна и увеличивается с каждым годом. Это и поисковое движение, и волонтеры, и молодежные активисты, и НКО, работающие с уязвимыми группами населения, участвующие в сборе помощи бойцам в зоне СВО, и мн. др.

Для их поддержки выстроена целостная система – 5 региональных госпрограмм с общим финансированием в 44 млн руб. Кроме того, работе НКО помогают и муниципальные власти.

В рамках сотрудничества с Фондом президентских грантов в регионе определяются социальные проекты НКО, которые получают федеральное софинансирование в размере 50%.

Из бюджета области дополнительно поддерживаем работу филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», который оказывает большую поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. Также на его базе создана Ассоциация ветеранов СВО, объединяющая бойцов для помощи друг другу в адаптации к мирной жизни.

Работу областного филиала фонда высоко оценила мать Героя России Андрея Николаевича Ковтуна, начальник управления по работе с регионами «Защитников Отечества» Мария Федоровна Костюк. Она отметила системную консолидацию смоленских общественников, духовенства и органов власти в помощи участникам СВО и призвала тиражировать её по всей стране. Такой подход, по её словам, позволяет обрести новую жизнь ветеранам, а также семьям, потерявшим своих сыновей и мужей.

Общая задача Правительства области в развитии сектора НКО – это выстраивание стабильной и прозрачной системы поддержки общественников для совместной долгосрочной работы, применения их опыта и компетенций в решении проблем региона.

В ходе заседания Комитета наши представители в Совете Федерации – Руслан Владимирович Смашнев и Артем Сергеевич Малащенков высказали ценные инициативы. Одна из них – о необходимости продолжения реализации федеральной программы по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, которая завершается в этом году. Сегодня это особенно важно для всей страны, в том числе и Смоленской области. Другая – о возможности расширения грантовой поддержки «народного ОПК», энтузиасты которого разрабатывают эффективные технические решения для применения в зоне СВО.

– 1267 НКО активно работают в Смоленской области, и их число постоянно растет. Региональное правительство стабильно поддерживает деятельность организаций, особенно социально ориентированных, а также выстраивает долгосрочные программы сотрудничества. Благодаря этой поддержке растет число смолян, вовлеченных в волонтерские и благотворительные инициативы, проекты по оказанию помощи участникам СВО и их семьям, – написал Васиний Николаевич Анохин в своих соцсетях.

⭕ Андрей Александрович высоко оценил результаты нашей работы с гражданским обществом и стремление создать благоприятные условия для НКО. Мы благодарны за признание и уверены, что такое заседание на Смоленской земле откроет новые горизонты для сотрудничества и развития!

Завершая мероприятие, Андрей Александрович отметил плодотворность работы заседания в Смоленске и призвал активнее перенимать отдельные практики поддержки НКО в нашем регионе.