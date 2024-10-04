(заголовок)

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Каждый наставник – немного волшебник

Тем, кто отдает себя детям, формирует личности, вдохновляет их на новые достижения и открытия, помогает стать лучше и узнать больше, посвящалось торжественное мероприятие накануне Дня учителя в Центральном дворце культуры. Виновниками торжества стали педагоги школьного и дошкольного образования, дополнительного образования, ветераны педагогического труда.

Значение учительского труда трудно переоценить, ведь человека во многом формирует школа, то, с каким багажом знаний он из нее выйдет. На это обратил внимание поздравивший педагогов со сцены Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев:

– В современном мире образование является самым главным условием развития общества. Учитель – это уникальная профессия. Люди, которые ее выбрали, в большинстве своем связывают с ней всю свою жизнь. Сейчас мы живем в век современных технологий, когда внедряются новые образовательные стандарты, новое оборудование. Но без педагогов, без вашей души, опыта, таланта, без любви к детям вся эта модернизация не имела бы ни смысла, ни содержания. Отдельные слова благодарности – ветеранам педагогического труда, тем, кто и сейчас продолжает трудиться, являясь примером и наставником для молодых коллег. Вы – образец служения профессии. Ваш вклад в будущее нашего района неоценим. Благодарю за ваше отношение к профессии, любовь, терпение, желаю новых успехов, ярких, творческих и благодарных учеников. Вместе с вами мы реализуем главную задачу по воспитанию наших детей!

Александр Анатольевич вручил педагогам заслуженные награды.

К словам поздравлений присоединились также депутат Смоленской областной Думы Александр Станьков, председатель сафоновской организации профсоюза Светлана Данилова, благочинный Сафоновского округа иерей Сергий Чайкин.

Тем, кто отдает себя детям, формирует личности, вдохновляет их на новые достижения и открытия, помогает стать лучше и узнать больше, посвящалось торжественное мероприятие накануне Дня учителя в Центральном дворце культуры. Виновниками торжества стали педагоги школьного и дошкольного образования, дополнительного образования, ветераны педагогического труда.

Значение учительского труда трудно переоценить, ведь человека во многом формирует школа, то, с каким багажом знаний он из нее выйдет. На это обратил внимание поздравивший педагогов со сцены Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев:

– В современном мире образование является самым главным условием развития общества. Учитель – это уникальная профессия. Люди, которые ее выбрали, в большинстве своем связывают с ней всю свою жизнь. Сейчас мы живем в век современных технологий, когда внедряются новые образовательные стандарты, новое оборудование. Но без педагогов, без вашей души, опыта, таланта, без любви к детям вся эта модернизация не имела бы ни смысла, ни содержания. Отдельные слова благодарности – ветеранам педагогического труда, тем, кто и сейчас продолжает трудиться, являясь примером и наставником для молодых коллег. Вы – образец служения профессии. Ваш вклад в будущее нашего района неоценим. Благодарю за ваше отношение к профессии, любовь, терпение, желаю новых успехов, ярких, творческих и благодарных учеников. Вместе с вами мы реализуем главную задачу по воспитанию наших детей!

Александр Анатольевич вручил педагогам заслуженные награды.

К словам поздравлений присоединились также депутат Смоленской областной Думы Александр Станьков, председатель сафоновской организации профсоюза Светлана Данилова, благочинный Сафоновского округа иерей Сергий Чайкин.