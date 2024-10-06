Растим патриотов

22 сентября в Центральном Дворце культуры состоялся традиционный районный патриотический фестиваль-конкурс «Помнит мир спасённый». Участниками фестиваля стали коллективы художественной самодеятельности сельских домов культуры Сафоновского района.

В конкурсной программе фестиваля были представлены номера в трех номинациях: «Художественное слово», «Вокальный жанр», «Хореография» и в возрастных категориях: «Дети до 14 лет», «От 14 до 35 лет», «От 35 лет и старше».

По итогам фестиваля были определены следующие награды:

Победителем в номинации «Художественное слово» в возрастной категории дети до 14 лет стала Ульяна Казакова (филиал «Барановский СДК»). В возрастной категории от 14 до 35 лет победителем стала Кирпичникова Елизавета (филиал «Рыбковский СДК»). В возрастной категории от 30 лет и старше победителем стала Татьяна Полищук (филиал «Казулинский СДК»). . .

Подробнее: http://rcks-safonovo.smol.muzkult.ru/news/116348457

Источник: https://vk.com/mbuksgkc?w=wall-195532287_4778