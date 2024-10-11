Губернатор Василий Анохин рассказал об ИТ-форуме «Свой код»

Cмоленская область принимает самую продвинутую в сфере информационных технологий молодёжь. Более 500 ребят из 55 регионов России и Беларуси в возрасте от 14 до 35 лет объединил первый в Смоленске Международный молодёжный ИТ-форум «Свой код».

Для начинающих айтишников и молодых специалистов – это отличный шанс заявить о себе, успешно стартовать в профессии, открыть новые карьерные лифты.

– Интерес к информационно-коммуникационным технологиям сегодня в стране и мире – огромный. И именно молодые люди – это самые активные участники развития ИТ-отрасли, искусственного интеллекта, которые основательно влияют буквально на все процессы нашей жизни, стали неотъемлемой её частью. Здесь России никак нельзя уступать. Нужно наращивать свой потенциал, укреплять технологический суверенитет. Поэтому мы рассчитываем на таких ребят – смелых в идеях, креативных и мотивированных, – сказал Губернатор.

Для них организовали не только соревновательную программу – хакатон, чемпионаты по робототехнике и спортивному программированию, кибертурнир – с общим призовым фондом в 2 млн руб., но и серьёзный образовательный интенсив, общение с экспертами ведущих ИТ-компаний.

Василий Николаевич поблагодарил за поддержку и помощь в организации форума Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Игоревича Шадаева и генерального директора Агентства стратегических инициатив Светлану Витальевну Чупшеву, а также партнёров «Сбер», «РЖД», «Ростелеком», «Росатом», компанию «1С».