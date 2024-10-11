Сафоновская ЦРБ: по пути обновления

Идёт ремонт

В рамках действующих федеральных, региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения продолжается ремонт Сафоновской центральной районной больницы, оснащение ее современным оборудованием.

В 2023 году был выполнен капитальный ремонт помещений первого этажа центральной поликлиники, расположенной по улице Вахрушева. В этом году в ходе второго этапа осуществляется ремонт кабинетов, коридоров, санузлов, расположенных на втором этаже поликлиники, проводится замена сетей водо– и электроснабжения.

Близится к завершению ремонт кровли и входной группы приемного отделения в больничном городке по улице Вахрушева. Выполнены работы по замене кровли над операционным блоком по улице Октябрьской.

Строительные бригады обновляют также фасад детской поликлиники, производят ремонт рентген-кабинета по улице Октябрьской.

В общей сложности на ремонт зданий и инженерных сетей Сафоновской ЦРБ в этом году будет израсходовано более 20 миллионов рублей.

За счет средств депутатского фонда депутатов Смоленской областной Думы Александра Станькова, Любови Ульяновой, Нины Снытиной будет приобретен ЭКГ-аппарат для Прудковского фельдшерско-акушерского пункта, заменены оконные блоки в инфекционном отделении.

В этом году в Сафоновской ЦРБ планируется также замена операционных ламп. Состоялся аукцион на приобретение автомобиля и передвижного медицинского флюоромаммографа. На эти цели было выделено 30 миллионов рублей. Таким образом, уже скоро диагностика станет доступной проживающим в отдаленных деревнях.

Перемены стали возможными прежде всего благодаря двукратному увеличению финансирования федерального бюджета на нацпроекты. Планируется, что в 2025 году расходы бюджета РФ на нацпроекты составят 5,7 триллиона рублей.

В числе приоритетных направлений по-прежнему остаются сохранение населения; укрепление здоровья и повышение благополучия россиян; поддержка семей.

Александр Шукалов начал свой трудовой путь медбратом терапевтического отделения

С заботой о специалистах

Комплекс мер, принятых в последние годы на уровне российского правительства и правительства Смоленской области, позволяет избавиться от кадрового дефицита медицинских специалистов в учреждениях здравоохранения небольших районных больниц и, в частности, Сафоновской ЦРБ.

По окончании Вяземского медицинского колледжа медицинской сестрой палатной работает в хирургическом отделении София Крылова, медбратом терапевтического отделения – Александр Шукалов. Выпускница Смоленского базового медицинского колледжа Карина Петрова была принята на работу медицинской сестрой палатной отделения анестезиологии-реанимации, Валерия Брижанова – акушеркой женской консультации.

Вернулась на работу в приемное отделение № 1 медицинская сестра Валентина Иванова.

По программе «Земский доктор» прибыл в Сафоново травматолог-ортопед Игорь Мельников.

Пополнились кадрами в этом году хирургическое, травматологическое, кардиологическое отделения. В первом из них стала работать хирург Елена Бортникова. С 1 октября приступил к работе врач-кардиолог. Прибывшему в Сафоновскую ЦРБ врачу-травматологу было предоставлено жилье.

После получения аккредитации вскоре приедут работать целевики-ординаторы: рентгенолог Павел Логвинов и педиатр Ксения Грехова.

Выпускникам медицинской академии, обучавшимся по целевому направлению, по распоряжению Губернатора Смоленской области Василия Анохина выделены средства на приобретение квартир в новостройках.

На кадровом обеспечении медицинскими кадрами, безусловно, отразилась и установленная Президентом РФ ежемесячная надбавка к зарплате врачей в размере 50 тысяч рублей, а также ежемесячная надбавка к зарплате медицинских сестер в размере 30 тысяч рублей. До 2030 года продлено действие программы «Земский доктор», участники которой при устройстве на работу в участковую больницу или во врачебную амбулаторию получают единовременную выплату размером 1 миллион рублей.

Только в этом году было заключено три целевых договора на обучение ординаторов и два договора с учреждениями среднего профессионального образования о подготовке специалистов для Сафоновской центрапьной районной больницы. 22 медицинским работникам, обучающимся в вузах и колледжах медицинского профиля, предстоит по окончании учебы пополнить ряды медработников Сафоновской ЦРБ.

Татьяна ГЛЯШОВА