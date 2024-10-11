Смоленская область присоединилась к Неделе сохранения психического здоровья

Психическое здоровье – этосостояние комфорта, в котором человек реализует свои способности, может противостоять стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в жизнь общества, а не просто отсутствие болезней.

Безумный ритм жизни, желание все успеть не дают остановиться и уделить внимание своему внутреннему состоянию.Масса людей, находящихся в депрессии, унынии, тревожном состоянии принимает это как данность.

В РФкаждый пятый жительстрадает психическим расстройством, особенно уязвим подростковый и молодой возраст.

–Стресс – это нормальная реакция организма на изменения и трудностив повседневной жизни.Алкоголь, употребление других психоактивных веществ, переедание, беспорядочное поведение в ответ на стресс лишь отодвинут негативное состояние на задний план и нанесут дополнительный ущерб здоровью.Это не выход, а путь к тревоге, депрессии, болезням и зависимости, –главный внештатный специалист по медицинской профилактикеМинистерства здравоохранения Смоленской области, заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Лебедева.

–Защитные факторы действуют на протяжении всей жизни человека, способствуя укреплению его психической устойчивости. Эту «броню» формируют индивидуальные социальные и эмоциональные навыки и качества: опыт позитивного социального взаимодействия, хорошее образование, достойная работа, проживание в безопасном районе, крепкая семья, устойчивое финансовое положение, – разъясняет главный внештатный психиатрМинистерства здравоохранения Смоленской области, доцент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии Смоленского государственного медицинского университета, к.м.н. Марина Алексеева.

Укрепление, защита и восстановление психического здоровья имеют жизненно важное значение. Важно умение переключаться с плохого на то, что доставляет удовольствие. Через тело можно лечить душу, гармонизировать психологическое состояние. Если психотравмирующая ситуация все же возникла, то вовремя и без стеснения обращайтесь за помощью к специалистам.

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