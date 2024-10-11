﻿Смоленские студенты завоевали золото и две бронзы на соревнованиях по велосипедному спорту





Студенты Смоленского государственного училища олимпийского резерва приняли участие в Международных соревнованиях по велосипедному спорту, где завоевали золото и две бронзы.

Соревнования по маунтинбайку в гонках «короткий круг» и «кросс-кантри» прошли в посёлке Псебай Краснодарского края.

В гонке «короткий-круг» среди мужчин бронзовым призёром стал студент СГУОР Иван Романов. В гонке «кросс-кантри» Иван Романов также завоевал бронзу.

Кроме того, студентка СГУОР Мария Сухорученкова стала обладательницей золотой медали в гонке «кросс-кантри» среди юниорок 17-18 лет. Об этом сообщили в Смоленском государственном училище олимпийского резерва.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

В посёлке Псебай Краснодарского края традиционно проходят соревнования по маунтинбайку. Например, 5-6 октября 2024 года там проходят соревнования в гонке “короткий круг”, периодически в Псебае проходят соревнования Кубка России. А с 26 по 29 сентября там прошли Международные соревнования в гонках “короткий круг” и “кросс-кантри”, на которых представители Смоленского государственного училища олимпийского резерва завоевали золотую и две бронзовые медали. Получение призовых мест на международных соревнованиях говорит об очень высоком уровне молодых спортсменов в дисциплине “велосипедный спорт” в Смоленском училище олимпийского резерва и о хорошо выстроенной работе по подготовке к соревнованиям. Хотелось бы поздравить студентов СГУОР — Ивана Романова с двумя “бронзами” (в коротком круге и кросс-кантри) и Марию Сухорученкову с золотой медалью в кросс-кантри и пожелать спортсменам новых высоких спортивных достижений и призовых мест. Кстати, маунтинбайк является олимпийской дисциплиной и комплекты медали по нему разыгрывались и на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Соревнования по маунтинбайку на Олимпийских играх прошли в дисциплине «кросс-кантри» среди мужчин и среди женщин. Кроме того, соревнования по маунтинбайку включены в программу Игр БРИКС и Игр дружбы. Надеюсь, что у смоленских спортсменов будет много возможностей проявить себя на международных соревнованиях по этому виду спорта и претендовать на призовые места на соревнованиях самого высокого уровня.

Силина Карина Владимировна

Студентка Финансового университета, общественный деятель, волонтёр.

Согласно приказу Государственного Комитета по физической культуре и спорту Российской Федерации от 25 апреля 1995 года № 110 и приказу начальника Центрального Спортивного Клуба Военно-воздушных Сил от 14 августа 1995 года № 80 в Смоленске открылось отделение Самарского Республиканского училища Олимпийского резерва по подготовке спортивного резерва в сборные команды страны. В первый же год студенты училища приняли участие в 100 международных и всероссийских соревнованиях. Было завоевано: первых мест — 31, вторых мест — 30, третьих — 16. Уже в первые годы существования, в качестве филиала Самарского Республиканского училища Олимпийского резерва, коллектив училища зарекомендовал себя достаточно профессионально подготовленным и способным эффективно решать возложенные на него задачи.

Успешной работе способствовала и связь училища с коллегами из Смоленского государственного института физической культуры, уже в первый год был заключен договор со Смоленским государственным институтом физической культуры о совместной деятельности. Выпускники училища имели возможность дальнейшего обучения в институте на различных факультетах. За 15 лет существования училища более 80% выпускников получили высшее образование в Смоленском институте физической культуры. Многие из них в настоящее время с успехом работают тренерами по многим видам спорта.

Смоленский государственный университет спорта — российское государственное образовательное учреждение высшего образования, созданный в 1929 г. как Смоленский техникум физической культуры. За более чем 90-ти летнею историю подготовившего более 15 тысяч специалистов в области физической культуры и спорта.

Вот некоторые достижения Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (СГАФКСТ):

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Я. Егорян (XXXI Олимпиада в Рио-де-Жанейро, 2016).

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях по шорт-треку Р. Захаров (XXII Олимпийские зимние игры в Сочи, 2014).

Серебряные призеры летних олимпийских игр 2016 года в командном многоборье по спортивной гимнастике С. Тутхалян, Д. Спиридонова, А. Мельникова, Н. Нагорный и И. Стретович.

Выступление на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Катаре в 2018 году студента академии А. Далалояна, завоевавшего золото в личном многоборье и золотую медаль в вольных упражнениях.

Бронзовая медаль Ю. Белоруковой на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане 2018 года в лыжном спринте, Н. Непряева стала четвёртой.

Победа сборной СГАФКСТ по футболу в соревнованиях премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2016–2017 годов.

Серебряная медаль футбольной команды вуза на Европейских университетских играх 2018 в Коимбре.

7 наград различного достоинства на соревнованиях XXIX Всемирной летней Универсиады — 2017 в Тайбее.

И как говорил выдающейся российский ученый и общественный деятеля Михаил Васильевич Ломоносов: «Может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать», что в очередной раз и доказали достижения студентов Смоленского государственного училища олимпийского резерва.