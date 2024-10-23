Василий Анохин: в приоритете – помощь пожилым и одиноким людям

Держу на личном контроле вопросы организации помощи пожилым и одиноким людям, которым требуется особая поддержка и забота. Это важное направление нашей работы стало одной из тем повестки заседания Правительства.

В июне текущего года по моему поручению были составлены социальные паспорта всех населённых пунктов в области со списками смолян преклонного возраста, которым требуется особое внимание. Вместе с муниципальными властями улучшаем их жилищные условия, организуем предоставление дополнительных социальных и медицинских услуг, технических средств реабилитации. На данный момент такую помощь получили более 600 жителей нашего региона.

Поручил продолжить постоянный мониторинг потребностей одиноких пожилых людей, чтобы вовремя решать возникающие вопросы. Оказываемая помощь должна быть системной, а не разовой. Наши ветераны должны знать, что о них позаботятся и не оставят наедине с проблемами, поэтому будем и дальше усиливать эту работу.