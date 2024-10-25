Битва роботов

Минцифры России сообщает о проведении второго отборочного этапа Международного чемпионата по битве роботов (далее – Чемпионат), который способствует продвижению инженерной мысли как драйвера развития и поддержки современных цифровых технологий.

Первый отборочный этап Чемпионата прошел 28 сентября 2024 г. на площадке «ЦСКА Арена» в г. Москве, в котором приняли участие 48 команд из России, Беларуси, Бразилии, Индии, Ирана и Китая.

Второй отборочный этап Чемпионата состоится 26 октября 2024 г. при поддержке Правительства Свердловской области на территории международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» (павильон № 4) по адресу: г. Екатеринбург, бульвар ЭКСПО-бульвар, 2 (далее – мероприятие). Участники второго этапа Чемпионата – 48 команд из России, Индии,Казахстана, Ирана и Китая.

Прямая трансляция Чемпионата в сети «Интернет» по адресу https://vk.com/video-219465931_456240225

Мероприятие будет проходить с 10:00 до 20:00.