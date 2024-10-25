﻿Предложения сотрудников Смоленской АЭС в области безопасности признаны одними из лучших на дивизиональном этапе отраслевого конкурса ПСР





Применение методов и инструментов Производственной системы «Росатома» (ПСР) помогает достигать отраслевые стратегические цели.

Четыре из двенадцати предложений по улучшению, победивших в конкурсе Росатома на уровне электроэнергетического дивизиона, принадлежат смоленским атомщикам. Все поданные идеи нацелены на минимизацию рисков в работе персонала или эксплуатации оборудования.

«Представленные идеи имеют значительный потенциал для повышения эффективности работы оборудования, улучшения условий труда, автоматизации производственных процессов, достижения поставленных задач, – считает директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. – Высокой оценки достойна активность персонала в ПСР-деятельности. Вовлекаясь в поиск областей для совершенствования, наши сотрудники параллельно развивают компетенции, растут в профессии, и хорошо, что руководители подают личный пример грамотного применения методологии производственной системы Росатома».

Ведущий инженер цеха по обращению с РАО Инна Краснова создала на своем участке автоматизированную базу данных учета и контроля средств индивидуальной защиты (СИЗ), используя знания в области информационных технологий и ранее примененные цифровые решения.

Получился полезный инструмент, позволивший перевести управление средствами индивидуальной защиты из бумажного в цифровое пространство, что стало важным шагом на пути к практической реализации концепции нулевого травматизма. Новую базу данных уже по достоинству оценили пользователи, отметив значительные улучшения: обеспечена доступность информации, сокращено время протекания процесса, исключены ошибки. Кроме того, снижена умственная, эмоциональная и психологическая нагрузка на персонал, ответственный за СИЗ.

Заместитель начальника цеха ТАИ Антон Григорьев предложил элементарное и вместе с тем эффективное решение, реализация которого позволила контролировать степень нагрева реле (устройств для управления электрическими цепями), постоянно находящихся в «сработанном состоянии».

На крышки реле наклеили специальные чувствительные индикаторы, которые изменяют цвет при повышении температуры поверхности. «Примерно полгода мы применяем этот метод контроля, оперативный персонал по индикаторам дважды в смену определяет изменение температурного режима работы реле. Наклейки имеют три граничных диапазона, по которым можно отслеживать степень нагрева, выявляя дефект на ранней стадии, и при необходимости быстро отреагировать – выполнить ремонт. За прошедший период выхода реле из строя не наблюдалось, – отметил Антон Григорьев.

Мастер реакторного цеха Евгений Сотников, имеющий опыт в изобретении механических устройств каракури, задумался, как его знания и умения могут облегчить закрытие-открытие защитных ограждений на перепадах высот. Решением стал самоблокирующий фиксатор – приспособление, которое изготовили из трех металлических пластин, трех болтов, трех гаек и механизма.

«Разные модификации самоблокирующих фиксаторов используют в промышленности, строительстве и транспорте, поэтому с нуля «изобретать велосипед» не пришлось, – рассказывает Евгений Сотников. – Надежное и простое в использовании устройство улучшило эргономику переходного марша, повысило безопасность и удобство передвижения. Пусть ненамного, но и общая производительность труда повышена, ведь не нужно отвлекаться на дополнительные манипуляции».

Предложение мастера участка технологических систем и оборудования «Смоленской АЭС-Сервис» Дмитрия Гринева – еще один пример того, как простые решения могут существенно повысить безопасность в рабочей среде.

«Мы не раз наблюдали, что поддоны для дезактивации спецобуви, изготовленные из пластика, проскальзывали по наливному полу, это могло привести к падению персонала. Необходимость устранения этого риска стала очевидной, и мы решили повысить устойчивость поддонов, наклеив на их основание «башмаки» из резиновых ковриков, – рассказывает Дмитрий Гринев. – Командой мы достигли цели: поддоны больше не скользят, риск травмирования исключен, что соответствует стандартам охраны труда, действующим в атомной энергетике. Просто и эффективно».

Справка:

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС