Василий Анохин принял участие в рассмотрении проекта новой стратегии пространственного развития

Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в стратегической сессии, прошедшей под председательством премьер-министра Михаила Мишустина и посвящённой рассмотрению проекта новой стратегии пространственного развития.

Как отметил глава региона, новая стратегия на ближайшее десятилетие уже разработана и готовится к утверждению по поручению президента России:

«В ней предусмотрен целый комплекс мер и инструментов поддержки регионов. Это единые стандарты обновления опорных населённых пунктов, реализация мастер-планов городов, активное строительство инфраструктуры, механизмы привлечения частных инвестиций и др.»

Напомним, в Смоленской области статус «опорный населённый пункт» имеют Смоленск, Десногорск и 24 районных центра. По словам губернатора, для каждого из них разрабатываются детальные и долгосрочные программы развития:

«Сейчас очень важно максимально синхронизировать проводимую нами работу с новой стратегией и такими же планами соседних регионов, включая белорусские».

Василий Анохин подчеркнул, что для страны имеет важное значение сбалансированное пространственное развитие, ведь от этого зависит раскрытие потенциала, реализация преимуществ регионов и России в целом.

Силина Карина Владимировна

Студентка Финансового университета, общественный деятель, волонтёр.

Смоленская область является приграничным регионом, и имеет давние тесные связи с республикой Беларусь, как в рамках Содружества Независимых Государств, так и по иным проектам и направлениям. В рамках Петербургского международного экономического форума власти Смоленской области совместно с представителями делегации Белоруссии разработали совместный план развития отношений до 2025 года, регион запланировал создание новых точек роста для таких проектов, как «Стим-2» и «Белаз». Как сказал губернатор Смоленской области Василий Николаевич Анохин: «Между администрацией Смоленской области и правительством Республики Беларусь, а также Витебской, Могилевской, Минской, Гродненской и Брестской областями заключены соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной областях. Разработан и реализуется совместный план мероприятий на 2023-2025 годы. Регион заинтересован в создании новых точек роста, а также в углублении взаимной интеграции и будет двигаться в данном направлении». —

Так же в Смоленской области локализуются и активно развиваются промышленные предприятия с белорусским капиталом, в том числе «Бел лайт групп», которая запустила собственное производство LED-ламп в Смоленске. Кроме того, в регионе располагается рославльское предприятие «Стим-2», поставщик материалов и техники для дорожной разметки для России и Белоруссии, а также государств Европы, Азии, Америки и Африки. Концерн «Русэлпром» сотрудничает с «Белазом», обеспечивает полный цикл производства приводов «Белаз», проводит испытания и моделирует все возможные режимы работы самосвала, в 2023 году компания поставила продукцию на общую сумму более 1 млрд рублей. «Смоленская область всегда тесно сотрудничала с Республикой Беларусь. Это подтверждает растущий из года в год взаимный товарооборот, который по итогу 2022 года составил более 3,2 млрд долларов», — пояснил главы региона Анохин.

Что касается проектов на ближайшее будущее между Смоленской областью и республикой Беларусь и другими странами СНГ то стоит развивать кадровый обмен, планируется сделать сетевое обучение с Витебским университетом, подготавливать специалистов по легкой промышленности, для швейных фабрик на территории регион. Предполагается подготовка специалистов высокой квалификации, на базе Смоленского государственного университета. Необходимо развивать туризм, детский отдых, экспортные поставки. В свою очередь, Россия заинтересована в сотрудничестве с Беларусью и развитии импортозамещения в микроэлектронике, станкостроении, транспортном машиностроении, атомной энергетике, химической промышленности, металлургии, ИТ.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

В 2019 году Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р была утверждена Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. В части развития Смоленской области в стратегии предусмотрено, что перспективная экономическая специализация региона включает в себя развитие следующих отраслей экономики: обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; производство компьютеров, электронных и оптических изделий; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки; производство напитков; производство одежды; производство пищевых продуктов; производство прочей неметаллической минеральной продукции; производство прочих готовых изделий; производство прочих транспортных средств и оборудования; производство резиновых и пластмассовых изделий; производство текстильных изделий; производство химических веществ и химических продуктов; производство электрического оборудования; растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих услуг в этих областях; рыболовство и рыбоводство; деятельность в области информации и связи; транспортировка и хранение; туризм — деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма). Кроме того, неперспективной экономической специализацией, критически важной для экономики Смоленской области является производство кожи и изделий из кожи. Развитие города Смоленска и прилегающих муниципальных образований, как планировалось, будет вносить в рост российской экономики вклад до 0,2% ВВП ежегодно. Смоленская область была признана геостратегической территорией Российской Федерации в связи с тем, что она граничит с Республикой Беларусь – страной, входящей в Евразийский экономический союз. Кроме того, к числу приграничных муниципальных образований, при модернизации социально-экономической сферы которых оказывается приоритетная государственная поддержка, отнесены Велижский, Ершичский, Хиславичский, Шумячский районы Смоленской области.

С 2019 года геополитическая ситуация изменилась кардинальным образом. Вначале пандемия коронавируса показала, что цепочки поставок товаров могут быть разорваны, страны изолированы друг от друга санитарными ограничениями, большие мегаполисы становятся центрами, через которые эпидемия распространяется молниеносно. Пандемия показала необходимость развития малых городов и населённых пунктов, а также национального производства, независимого от поставок из-за рубежа. В дальнейшем экономические санкции, введённые после начала специальной военной операции, ещё раз указали на необходимость импортозамещения и развития отечественного производства, необходимость достижения экономической независимости от поставок из недружественных стран.

В связи с этим чрезвычайно актуальным будет учёт этих особенностей при разработке новых параметров стратегии пространственного развития России на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Смоленская область, как и многие другие регионы, уже присоединилась к этой работе. Очень важно, что государство стало больше внимания уделять стратегическому государственному планированию развития своей экономики, как это было в советский период развития и как это происходит сейчас в таких государствах, как Китайская Народная Республика, демонстрирующих наиболее высокие темпы экономического роста и сохранивших приверженность социалистическому пути развития.

Очень важно, что в Смоленской области все районные центры получили статус опорных населённых пунктов и получат дополнительные возможности для участия в программах благоустройства и развития местной экономики. Вместе с тем, особое внимание следует уделить и развитию сельских территорий, поскольку при предоставлении сельскому хозяйству налоговых льгот, мер государственной поддержки, развития инфраструктуры сельские территории могут продемонстрировать хороший потенциал для экспорта сельскохозяйственной продукции, продукции пищевой промышленности, что мы видим на примере Республики Беларусь. Хотелось бы также, чтобы в стратегии были предусмотрены возможности для дополнительного финансирования приграничных районов Смоленской области, о чём упоминалось в предыдущей стратегии (возможно, в форме предоставления экономических льгот по модели специальных экономических зон). Модернизация экономической сферы данных территорий, предусмотренная в действующей до 2025 года стратегии развития, произошла не в полной мере, в связи с чем наблюдается снижение численности населения на этих стратегически важных территориях.