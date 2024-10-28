Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина

Рассказываем основные события рабочего графика главы региона.

Помощь должна быть системной, а не разовой

Университеты сегодня должны быть максимально встроены в экономику региона, — считает губернатор Василий Анохин. Этот вопрос обсудили на заседании Правительства с участием руководителей смоленских вузов. «Сегодня усилия власти, работодателей и учреждений образования объединяет механизм заключения целевых договоров, а также внедрение производственных практик и наставничества. Поручил своим заместителям лично заниматься этими вопросами».

Кроме этого были рассмотрены вопросы оказания помощи пожилым и одиноким людям, которым требуется особое внимание. По поручению губернатора были составлены социальные паспорта всех населённых пунктов в области со списками таких смолян. «Вместе с муниципальными властями улучшаем их жилищные условия, организуем предоставление дополнительных социальных и медицинских услуг, технических средств реабилитации. Данную помощь уже получили более 600 жителей нашего региона», — подчеркнул Василий Анохин. Онпоручил продолжить постоянный мониторинг потребностей одиноких пожилых людей, чтобы вовремя решать возникающие вопросы. «Оказываемая помощь должна быть системной, а не разовой. Наши ветераны должны знать, что о них позаботятся и не оставят наедине с проблемами, поэтому будем и дальше усиливать эту работу».

Комплексный подход к управлению земельными и имущественными ресурсами

Губернатор на рабочей встрече с главой Росреестра Олегом Скуфинскимобсудил ход реализации пилотного проекта по вовлечению объектов недвижимости в экономический оборот, а также как идёт процесс регистрации муниципальной собственности на территории региона. Всё это нацелено на повышение налоговых и неналоговых доходов нашего консолидированного бюджета.

Дети знают лучше

На прошлой неделе вместе с активистами регионального отделения «Движение Первых» в областном центре обсудили проект базового лагеря, который располагается на территории социально-оздоровительного центра «Голоёвка».

«При разработке изменений инфраструктуры лагеря будем опираться на предложения самих участников. Поступило много интересных идей, которые помогут создать пространство, отвечающее современным требованиям и подходящее для проведения профильных смен. Это и создание современных игровых зон, спортивных площадок, учебных классов, мест для отдыха. К разработке привлечём студентов нашей академии градостроительства и архитектуры. Напомню, что площадка для строительства двух новых жилых корпусов уже готова», — рассказал губернатор.

Сделать все, чтобы спорт для смолян реально стал нормой жизни

В рамках проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» нацпроекта «Демография» открыли в Угре современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Он возведён во исполнение поручения Президента по повышению доступности спорта для граждан.

Объект оборудован необходимой инфраструктурой – раздевалками, душевыми, медицинским кабинетом и буфетом. На территории ФОКа возведена уличная тренажерная площадка и многофункциональная хоккейная коробка – зимой на ней также будет работать каток. В следующем году планируется обустроить площадку для баскетбола.

«Пусть в новом ФОКе всегда кипит спортивная жизнь, которая взрастит будущих чемпионов и поможет жителям района укрепить свое здоровье», — отметил Василий Анохин.

Кожаный мяч

Благодаря мастерству, сыгранности и командному духу воспитанники смоленской спортшколы «ЦСКА» заняли второе место в суперфинале Всероссийских соревнований «Кожаный мяч» для юных футболистов.

Пять дней смоленский регион принимал соревнования. За призы турнира боролись 12 лучших команд из 11-ти регионов.

«Огромное спасибо тренеру-преподавателю Ивану Сергеевичу Левшукову за отличный результат! Ребята, вы – большие молодцы! Так держать!» — поздравил губернатор.

Кира Васильева