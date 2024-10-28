Небесполезные крышечки

Министерство природных ресурсов и экологии Смоленской области совместно с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами акционерным обществом «Спецавтохозяйство» (далее – региональный оператор) при поддержке Правительства Смоленской области с 20 сентября по 14 ноября 2024 года проводит конкурс поделок «Небесполезные крышечки». Срок приема конкурсных работ по 31.10.2024.

Задачами конкурса являются:

— формирование экологической культуры детей и молодежи;

— выработка навыков повторного использования отходов;

— поддержка детского творчества и развитие творческих способностей у детей;

— раскрытие творческой индивидуальности;

— трансляция результатов творческой деятельности детей.

К участию приглашаются дети в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), проживающие на территории Смоленской области. Конкурсные работы представляют собой разнообразные поделки из пластиковых пробок и крышечек.

Результаты конкурса будут размещены на сайте регионального оператора, в сети «Интернет» по адресу: http://www.sah67.ru и в официальной группе в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/public195466065 не позднее 14.11.2024 года.