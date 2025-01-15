«Лаборатория Касперского» расскажет школьникам на «Уроке цифры» про кибербезопасность в области искусственного интеллекта



Компания разработала для всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» соответствующие обучающие материалы и тренажеры. Школьники научатся азам безопасного применения нейросетей, получат представление о том, как технологии машинного обучения помогают специалистам по кибербезопасности в их работе, а также узнают, как используют возможности подобных решений кибермошенники. Проект «Урок цифры» ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

В этом учебном году «Урок цифры» от «Лаборатории Касперского» пройдет в российских школах с 13 января по 2 февраля 2025 года. Урок состоит из интерактивных заданий-тренажеров. Видеолекция, методические материалы для проведения занятия и сам тренажер будут доступны на сайте урокцифры.рф.

По сюжету Урока герои оказываются в различных ситуациях, где их безопасности в интернете что-то угрожает. Задания различаются для учеников младших, средних и старших классов. Школьникам 1 — 4 классов предстоит научиться создавать простые запросы при работе с ИИ, ученики 5-9 классов узнают, как обучаются алгоритмы ИИ, а старшеклассники научатся работать с ИИ-ботами. Благодаря прохождению урока, у учеников будут развиваться навыки критического мышления, креативность и цифровая грамотность.

«Из года в год мы выбираем для «Урока цифры» наиболее актуальные и полезные аспекты цифрового мира, и в этот раз мы сосредоточились на теме «Кибербезопасность и искусственный интеллект». К ИИ учащиеся испытывают особенный интерес, поэтому мы решили подробно разобрать со школьниками алгоритмы работы таких сервисов и возможные угрозы. Мы не можем точно знать, что понадобится сегодняшним детям во взрослой жизни, но мы можем дать основы безопасного использования информационных технологий, чтобы с их помощью они могли создавать безопасное будущее», — рассказывает Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.

«Кибербезопасность и искусственный интеллект — это два ведущих технологических тренда в современном мире, где цифровизация проникает во все сферы жизни. Важно, чтобы школьники уже сегодня понимали принципы работы ИИ, а также знали, как защитить себя в киберпространстве. Проект «Урок цифры» помогает развивать у детей и молодежи критическое мышление, компетенции и навыки, необходимые для грамотного использования цифровых технологий, без которых трудно представить будущее успешного специалиста в любой отрасли», — подчеркнул генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.



Об «Уроке цифры»

Проект «Урок цифры» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Занятия на тематических тренажерах проекта проводятся в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп: учащихся младшей, средней и старшей школы. Методические материалы уроков остаются в доступе на сайте проекта и охватывают широкий круг тематик: алгоритмы, кодирование, командная разработка, безопасность в интернете, управление проектами, искусственный интеллект, машинное обучение, персональные помощники, сети и облачные технологии, большие данные, беспилотный транспорт, нейросети и коммуникации, приватность в цифровом мире.

Инициаторы «Урока цифры» — Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АНО «Цифровая экономика». Задачи проекта — развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. Партнерами проекта в 2024/25 учебном году выступают «Лаборатория Касперского», Яндекс, Фирма «1C», госкорпорация «Росатом», VK, Благотворительный фонд «Вклад в будущее», Авито и «Группа Астра». С 2018 года уроки прошли более 100 млн раз.