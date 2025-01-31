Губернатор Василий Анохин рассказал о новостях в области подготовки кадров

Нехватка кадров – одна из ключевых проблем, сдерживающих развитие региона. Решить её можно только объединив усилия всех заинтересованных сторон. Правительство области выступает в этом вопросе ключевой консолидирующей силой. Так, вместе со смоленскими организациями-работодателями, учреждениями СПО, СмолГУ и МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2025 году будет открыто 6 новых образовательных программ.

Среди них:

• Смоленская областная технологическая академия и предприятие «ЮГ «Алроса» начнут обучать студентов по профессии «Ювелир»;

• Козловский многопрофильный аграрный колледж и «Эко Фиш» – по профессии «Мастер по водным биоресурсам и аквакультуре»;

• Верхнеднепровский технологический техникум и «Дорогобуж» – по специальности «Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования»;

• Вяземский политехнический техникум вместе с «Вяземским машиностроительным заводом» и МВД России – по профессии «Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков» и специальности «Правоохранительная деятельность» соответственно;

• Смоленский государственный университет, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана и Смоленский авиационный завод – по направлению «Проектирование технологических машин и комплексов».

– Успешное окончание этих образовательных программ даст гарантированное трудоустройство. Также каждому студенту будет предложено заключить целевой договор, дающий целый пакет мер поддержки на время обучения. Призываю юных смолян изучить эти новые возможности и смелее подавать документы на поступление! – Написал Василий Николаевич в своих соцсетях.