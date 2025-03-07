Артем Малащенков: Участники СВО готовы передавать боевой опыт и знания, которые приблизят нашу Победу





Сенатор РФ от Смоленской области, координатор проекта «Единой России» «Всё для фронта» Артем Малащенков рассказал о значимости профессии военнослужащего в современных условиях.

«На долю современных военных, участников специальной военной операции выпали серьезные испытания. Сегодня боевые действия трансформировались и ведутся с применением совершенно новых технологий. Самый мощный удар взяли на себя бойцы первой волны, которые учились сражаться в незнакомых условиях.

Я сам неоднократно бывал в зоне СВО, там служат мои друзья и товарищи, мой родной брат. Своими глазами видел, как бойцы применяют все возможные тактики, придумывают из подручных средств вещи, которые помогают в бою. Особенно себя проявляют наши смоляне, которые отмечены серьезными наградами на самых высоких уровнях. В своих действиях они руководствуются главным тезисов: несгибаемый дух всё превозможет.

Спустя три года СВО бойцы готовы передать знания и опыт, полученные в тяжелых боях, чтобы приблизить общую Победу. Новобранцы Вооруженных сил России – добровольцы и контрактники – вместе с профессиональными военными пишут новую главу в истории современной России, навсегда вписывают в нее свои имена. Честь и хвала бойцам, победа будет за нами!».

Отметим, что с 1 января 2025 года при заключении контракта на военную службу в Смоленской области предоставляется единоразовая выплата в размере 1,2 млн рублей. Кроме того, смоляне, которые оказывают содействие в подготовке кандидата к заключению контракта с Минобороны России, теперь могут получить 100 тысяч рублей. Граждане, заключившие контракт на военную службу, получают возможность списать долги по кредитам до 10 млн. рублей.

Также стало проще получить справку о том, что военнослужащий участвует или участвовал в специальной военной операции. Теперь это можно сделать на Госуслугах или в любом филиале МФЦ Смоленской области, имея при себе только паспорт и СНИЛС. Срок предоставления услуги – 4 рабочих дня (срок может быть продлён на 30 календарных дней, если потребуется уточнить сведения).

Для родственников контрактников, добровольцев и мобилизованных смолян функционирует специальная платформа «Za Добро», внедрена социальная дисконтная карта «Zа Добро». В Смоленской области по поручению Президента России Владимира Путина также открыт региональный филиал Фонда «Защитники Отечества» (г. Смоленск, ул. Кловская, 13), специалисты которого занимаются поддержкой ветеранов СВО и членов их семей в части персонального сопровождения по всем возникающим вопросам.

Всего в регионе действует 40 дополнительных мер социальной поддержки для участников СВО и их семей. Социальная поддержка семьям предоставляется бессрочно. Подать заявку на службу по контракту можно в личном кабинете на сайте Минобороны России или едином портале Госуслуг. Подробную информацию о службе по контракту можно узнать на официальном сайте и по телефону «117». Кроме того, жители Смоленска могут обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту на улице Маршала Жукова, 12/2 или по тел. 8(4812) 22-15-22; 68-71-45. Жители районов могут обратиться в любой военный комиссариат по месту пребывания или в мобильный пункт муниципалитета. Также информация размещена в социальных сетях: Вконтакте, Одноклассники, Телеграм.