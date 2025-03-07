Правительство Смоленской области актуализировало список Telegram-каналов глав муниципальных округов Смоленской области



Уважаемые жители Смоленской области!

Делимся удобной подборкой официальных Telegram-каналов глав муниципальных округов Смоленской области. Здесь вы получаете проверенную информацию в режиме реального времени: новости, мероприятия, решения властей.



Велижский муниципальный округ https://t.me/galina_valikova

Вяземский муниципальный округ https://t.me/SmoliakovOleg67

Гагаринский муниципальный округ https://t.me/vladimirgrunin85

Глинковский муниципальный округ https://t.me/kozhukhov_ev

Городской округ город Десногорск https://t.me/desno_67

Демидовский муниципальный округ https://t.me/S_V_Nikolaev

Дорогобужский муниципальный округ https://t.me/ksserenkov

Духовщинский муниципальный округ https://t.me/VVMolotkov

Ельнинский муниципальный округ https://t.me/mishenkov_n

Ершичский муниципальный округ https://t.me/maksim_pyadin

Кардымовский муниципальный округ https://t.me/kardymovo_glav

Краснинский муниципальный округ https://t.me/Mishchenko67

Монастырщинский муниципальный округ https://t.me/TITOV_VB

Новодугинский муниципальный округ https://t.me/SokolovVV67

Починковский муниципальный округ https://t.me/alexandrgolub67

Рославльский муниципальный округ https://t.me/blizuchenko

Руднянский муниципальный округ https://t.me/ivashkinyu050552

Сафоновский муниципальный округ https://t.me/tsarevsafonovo

Городской округ город Смоленск https://t.me/novikov_aa_67

Смоленский муниципальный округ https://t.me/olga_pavluchenkova

Сычевский муниципальный округ https://t.me/vasilievatatianasmol

Темкинский муниципальный округ https://t.me/vasilev67

Угранский муниципальный округ https://t.me/natalia_shishigina

Хиславичский муниципальный округ https://t.me/shapkin_s

Холм-Жирковский муниципальный округ https://t.me/amegikyan

Шумячский муниципальный округ https://t.me/KamenevDA67

Ярцевский муниципальный округ https://t.me/zakharov67