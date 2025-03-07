Правительство Смоленской области актуализировало список Telegram-каналов глав муниципальных округов Смоленской области

Уважаемые жители Смоленской области!
Делимся удобной подборкой официальных Telegram-каналов глав муниципальных округов Смоленской области. Здесь вы получаете проверенную информацию в режиме реального времени: новости, мероприятия, решения властей.
Велижский муниципальный округ https://t.me/galina_valikova
Вяземский муниципальный округ https://t.me/SmoliakovOleg67
Гагаринский муниципальный округ https://t.me/vladimirgrunin85
Глинковский муниципальный округ https://t.me/kozhukhov_ev
Городской округ город Десногорск https://t.me/desno_67
Демидовский муниципальный округ https://t.me/S_V_Nikolaev
Дорогобужский муниципальный округ https://t.me/ksserenkov
Духовщинский муниципальный округ https://t.me/VVMolotkov
Ельнинский муниципальный округ https://t.me/mishenkov_n
Ершичский муниципальный округ https://t.me/maksim_pyadin
Кардымовский муниципальный округ https://t.me/kardymovo_glav
Краснинский муниципальный округ https://t.me/Mishchenko67
Монастырщинский муниципальный округ https://t.me/TITOV_VB
Новодугинский муниципальный округ https://t.me/SokolovVV67
Починковский муниципальный округ https://t.me/alexandrgolub67
Рославльский муниципальный округ https://t.me/blizuchenko
Руднянский муниципальный округ https://t.me/ivashkinyu050552
Сафоновский муниципальный округ https://t.me/tsarevsafonovo
Городской округ город Смоленск https://t.me/novikov_aa_67
Смоленский муниципальный округ https://t.me/olga_pavluchenkova
Сычевский муниципальный округ https://t.me/vasilievatatianasmol
Темкинский муниципальный округ https://t.me/vasilev67
Угранский муниципальный округ https://t.me/natalia_shishigina
Хиславичский муниципальный округ https://t.me/shapkin_s
Холм-Жирковский муниципальный округ https://t.me/amegikyan
Шумячский муниципальный округ https://t.me/KamenevDA67
Ярцевский муниципальный округ https://t.me/zakharov67
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