Чудо Света

А в Дроздове распустились цветы! Анютины глазки, розы, глоксинии, лилии. Не в оранжерее или диковинном саду, а в библиотеке. Коллекцию вязаных диковинок представила библиотекарь Светлана Токарева.

Яркое многоцветье, которое она готовила к выставке, решила в честь 8 Марта посвятить женщинам-односельчанкам. Кстати, открытие «вернисажа» совпало с днем рождения внучки – ей исполнилось 16. Рядом со скромными махровыми тюльпанами здесь жизнерадостные анютины глазки, белый гладиолус соседствует с веточкой чайной розы, оранжевый рябчик склонился над ярко-красными маками. С ними в коллекции символ творческого объединения, в котором занимаются юные дроздовцы под руководством их наставника С.А. Токаревой, – Домовичок. А еще вязаные куклы, собачки, змейки и многое другое.

– У нашей Светланы Анатольевны руки точно не для скуки, – уверена Любовь Маренкова. – Она еще и мастерит бумажные поделки, вышивает картины крестом, создает топиарии – декоративные деревца с круглой кроной, которые, согласно восточной философии, приносят счастье. У нас в Дроздове много мастериц. Я вот бывший животновод и к рукоделию непривычна, но смотреть на всю эту красоту и радоваться произведениям наших искусниц – одно удовольствие.