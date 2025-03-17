Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина

Заседание областного Правительства



Один из основных инструментов достижения стратегических целей развития России до 2030 года, которые утвердил Президент Владимир Путин — это национальные проекты. На прошлой неделе обсудили планы по их реализации в регионе.

В частности, нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» предполагает положение модернизации первичного звена здравоохранения. Особое внимание будет уделено профилактике и лечению сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, улучшению системы реабилитации.

В рамках нацпроекта «Семья» будут реализованы инициативы по поддержке семей с детьми и людей старшего поколения. А проекты «Молодежь и дети», «Кадры» создадут условия для развития молодых людей, вовлечения их в науку, а также повысят качество профессионального образования.

Продолжится совершенствование инфраструктуры в городах и поселках: благоустройство ждет общественные пространства, будет построено новое жилье. «Всего в этом году работаем по 42 региональным проектам, которые затрагивают практически все сферы нашей жизни – все эти проекты часть национальных. Реализацию и качество буду держать на личном контроле. Для меня важно, чтобы смоляне видели изменения к лучшему в своей повседневной жизни. Это главная оценка нашей работы», — отметил Василий Анохин.

108,5 млрд рублей инвестиций



На очередном заседании штаба по инвестициям обсудили дальнейшие планы работы по улучшению делового климата, поддержке малого и среднего бизнеса, развитию производств. Достигнутые результаты мотивируют к новым успехам: по итогам прошлого года регион добился рекордных показателей – объём инвестиций в основной капитал составил 108 млрд 500 млн рублей, на 13 с половиной млрд больше, чем в 2023 году. Сейчас в области реализуются десятки крупных инвестпроектов в промышленности и сельском хозяйстве, куда инвестируется почти 60 млрд рублей. «Благодаря этому создаются новые действующие производства по всей области, а смоляне обеспечиваются стабильной работой. Набранный темп намерены только наращивать».

В соответствии с графиком



В Москве Василий Анохин встретился с генеральным директором компании «Единый заказчик в сфере строительства» Кареном Оганесяном.

Стороны «сверили часы» по одному из главных региональных проектов – строительству межвузовского кампуса в Смоленске. Его реализация создаст фундамент для развития области на десятилетия вперед.

В центре Смоленска будет создан университетский городок, в котором ребята будут не только учиться, но и проводить исследования, реализовывать передовые научно-технические проекты. Он станет движущей силой в раскрытии потенциала области.

«Сейчас готовимся к запуску проектирования кампуса. Подробно обсудили все дальнейшие совместные действия для реализации нашей масштабной инициативы, которую поддержал Глава государства», — прокомментировал итоги встречи Василий Анохин.

Много перспективных направлений для сотрудничества



Василий Анохин встретился с делегацией Маланкарской православной церкви Индии. «Во время беседы, в которой участвовал митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, пришли к выводу, что у нас много перспективных направлений для сотрудничества. Индийская сторона особенно заинтересована во взаимодействии в сфере образования, ведь у нас в регионе уже на протяжении 20 лет обучается молодёжь из Индии. Уверен, дальше будем только укреплять наше сотрудничество», — рассказал губернатор на своих страницах в социальных сетях.

Важная миссия



Три дня в регионе работала большая делегация журналистов из различных стран мира – Вьетнама, Китая, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, государств Латинской Америки. Они приехали к нам по инициативе Национального центра исторической памяти при Президенте России в рамках мемориального пресс-тура по местам памяти и славы Великой Отечественной войны. Василий Анохин встретился с журналистами и руководителем Центра Еленой Малышевой.

В рамках работы пресс-тура подписали Соглашение о сотрудничестве Смоленской области с Национальным центром. «Планируем запустить образовательные проекты, которые будут направлены на изучение истории региона, сохранение памятников и поддержку культурных мероприятий, что поможет обогатить знания смоленской молодёжи», — сообщил губернатор.

Два месяца до Великого праздника



На прошлой неделе Василий Анохин провёл заседание организационного комитета по подготовке и празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ключевая тема – поддержка главных героев юбилейной даты, которые смогли выстоять и победить, отстроить разрушенную страну и сделать ее сильной державой.

Принято решение добавить 20 тысяч рублей к единовременной федеральной выплате, установленной к юбилейной дате по указу Президента Владимира Путина. Всего выплату и региональную надбавку получат более 3000 смолян. В их числе ветераны, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, труженики тыла и бывшие малолетние узники фашистских концлагерей.

Дополнительно Василий Анохин поручил усилить поддержку ветеранов по вопросам, касающимся их здоровья: «Круглый год наши медицинские и социальные работники делают все необходимое, чтобы наши герои хорошо себя чувствовали, получали всю необходимую помощь. В преддверии великого праздника мы так же обязаны окружить их заботой и вниманием!»

Татьяна Напреева