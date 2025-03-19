Губернатор Василий Анохин рассказал, как будет развиваться наше здравоохранение, обсудили на коллегии Минздрава Смоленской области

Главные вопросы — качество и доступность медицинских услуг, а также подготовка медицинских работников для наших поликлиник и больниц.

За последние два года в учреждения здравоохранения региона трудоустроено более 500 молодых людей с высшим и средним медицинским образованием. Больше 130 выпускников пришли по договорам о целевом обучении.

– Для мотивации молодых медработников внедрили новые меры поддержки: предоставляем бесплатное служебное жилье, компенсации за аренду и ежемесячные выплаты. В прошлом году помощь получили 937 человек на общую сумму свыше 150 млн руб., – сообщил глава региона Василий Анохин.

В Смоленской области также реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» — они заинтересовали 392 человек, которые пришли на работу в наши медучреждения.

Медицинская помощь становится все более доступной. В прошлом году для медучреждений приобрели почти 850 единиц оборудования, 10 санитарных автомобилей и три передвижных медицинских комплекса. Сделан капитальный ремонт почти полусотни объектов. В этом году будет открыт онкологический диспансер, а к концу 2026 года планируется завершение строительства нового корпуса детской клинической больницы.

Благодаря решению Президента России Владимира Владимировича Путина началось масштабное обновление областной клинической психиатрической больницы, включая строительство дополнительного корпуса на 600 коек и капитальную реконструкцию существующих зданий. Также планируется создать женские консультации в Дорогобужском, Руднянском и Починковском округах.

– Для меня важно, чтобы за цифрами был реальный результат, который увидят наши жители. Держу на контроле реализацию всех проектов в сфере здравоохранения, – уверил Губернатор.