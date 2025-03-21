Губернатор Василий Анохин посетил выставку дорожной техники

Ее представили в центре Смоленска ведущие российские и белорусские компании, а затем состоялось заседание итоговой коллегии профильного регионального ведомства. Обсудили, что удалось сделать и как дальше развивать дорожную инфраструктуру.

На протяжении всей истории через наш регион пролегали многочисленные торговые пути и маршруты путешественников. И сегодня Смоленщина остаётся территорией с оживленным движением. Протяженность нашей дорожной сети из федеральных, региональных и местных дорог превышает 24 тыс. км, а сети железных дорог – более одной тыс. км. Через область проходят второй международный транспортный коридор и рокадный маршрут Север-Юг.

Чтобы содержать дорожные объекты в порядке, проводится серьезная работа. За последние 5 лет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» построены, реконструированы и отремонтированы автодороги протяженностью свыше 1600 км, и эта деятельность продолжится.

В то же время существенно возрос грузопоток по автомобильным дорогам, а, следовательно, увеличилась нагрузка и ускорился их износ. На заседании определил ряд приоритетных задач. В их числе не только содержание дорог в нормативном состоянии, но и внедрение современных методов регулирования транспорта, применение комплексных схем организации дорожного движения, снижение аварийности и др.

Еще одно важное направление – комфорт и безопасность пассажиров в нашем общественном транспорте. За два года для муниципалитетов приобретено 115 автобусов. В этом году планируем приобрести еще 40 автобусов, 15 троллейбусов и модернизировать восемь трамвайных вагонов.

– Работы еще много, но постепенно приводим в порядок объекты дорожной инфраструктуры. Понимаю, что этого ждут смоляне. Это важно и для развития других отраслей. Готовимся к реализации и масштабной задачи по возрождению гражданского авиасообщения. Сейчас ведётся разработка проектной документации для создания аэродрома «Смоленск-Северный», – сообщил Василий Николаевич Анохин.